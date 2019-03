May im Eck Kommt jetzt der harte Brexit?

Facebook

Theresa May warb im Unterhaus vergeblich für ihren Brexit-Deal © AP

Am Ende half ihr auch ihr Blitztrip nach Straßburg nichts. Zwei Wochen vor dem Brexit ist Theresa May am Dienstagabend wieder spektakulär gescheitert. 242 Unterhaus-Abgeordnete billigten den von ihr mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag, aber 391 sprachen sich gegen ihn aus. Ihr vernichtendes Urteil fällten die Parlamentarier, obwohl May in der Nacht davor in Straßburg noch neue „Zusicherungen“ mit der EU ausgehandelt hatte. Für die Tory-Hardliner und Nordirlands Unionisten war das aber nicht genug. Und die Opposition will den Deal eh nicht. Sie baut darauf, dass sich als Alternative doch noch ein „weicher“ Brexit oder ein neues Referendum durchsetzen lässt.