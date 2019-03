Facebook

Deutschen, die sich für den IS entschieden haben, könnte schon bald die Staatsangehörigkeit entzogen werden © AP (Sujet)

Die deutsche Bundesregierung hat sich nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR auf einen Plan verständigt, um deutschen IS-Kämpfern die Staatsangehörigkeit zu entziehen. Die Lösung, auf die sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) laut Regierungskreisen geeinigt haben, sieht vor, Dschihadisten auszubürgern, wenn drei Bedingungen vorliegen. Erstens müssen sie eine zweite Nationalität besitzen, zweitens volljährig sein. Drittens sollen nur solche Terroristen ausgebürgert werden, die sich künftig an Kämpfen beteiligen - nicht aber jene, die bereits in Haft sitzen. Die Regel soll also nicht rückwirkend greifen, meldet die Süddeutsche Zeitung.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, gäbe es eine ähnliche Vorschrift schon heute, wenn Doppelstaatler sich regulären Armeen anschließen. Seit 1999 werden sie mit Passentzug bestraft, wenn sie ohne Erlaubnis des deutschen Verteidigungsministeriums "in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband" eines anderen Staates eintreten. So steht es in Paragraf 28 des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Dasselbe soll künftig gelten, wenn jemand "für eine Terrormiliz an Kampfhandlungen im Ausland teilnimmt". Der Paragraf wird dafür ergänzt. Eine Terrormiliz wird definiert als "ein paramilitärisch organisierter bewaffneter Verband", der einen Staat völkerrechtswidrig beseitigen wolle, um dort "neue staatliche oder staatsähnliche Strukturen zu errichten".

Lange Diskussion

Laut dem Bericht endet mit der sich abzeichnenden Lösung eine Diskussion, die bereits seit 2014 geführt wird, als sich erstmals eine Innenministerkonferenz mit der Ausbürgerung von IS-Kämpfern beschäftigte. Der aktuelle Plan sieht nun vor, dass in jedem Einzelfall die Landesinnenministerien über einen Passentzug entscheiden sollen. In diesem Punkt hat sich die Union durchgesetzt. Die SPD hätte diese Entscheidung lieber Gerichten überlassen.