Plakatkampagne soll am 15. März enden. Fidesz glaubt an einen Verbleib bei den europäischen Konservativen - und plant neue Kampagne gegen Timmermans.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK

Der Spitzenpolitiker der ungarischen rechtskonservativen Regierungspartei Fidesz und Parlamentsabgeordnete Lajos Kosa rechnet "nicht damit, dass Fidesz aus der Europäischen Volkspartei (EVP) ausgeschlossen wird". Wie er am Freitag im ungarischen Fernsehsender ATV sagte, sei es "kein Verbrechen, die Wahrheit zu sagen".

Damit reagierte Kosa auf die massive Kritik der Europäischen Kommission gegen die Plakat-Kampagne der Regierung von Premier Viktor Orban gegen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die verbreiteten Lügen. Laut Kosa würde die Kampagne Juncker nicht kritisieren. "Wir machen keine Kampagne mit seinem Ischias, kommen nicht damit, dass der Herr Präsident der luxemburgische Vater der europäischen Steuerflucht ist, ziehen keine Bilanz darüber, dass unter seiner Präsidentschaft die Briten die Union verlassen." Dafür kämen Massen von unkontrollierten Migranten, kritisierte Kosa.

Erst Italiener, dann Österreicher

Premier Viktor Orban legte indessen noch nach und bezeichnete seine Gegner in der EVP als "nützliche Idioten" der Linken. "Während sie einen geistigen Kampf zu führen glauben, dienen sie den Machtinteressen anderer, ja denen unserer Gegner." In Wirklichkeit komme "der Angriff von links, nicht um uns, sondern um die EVP zu schwächen", sagte der rechtskonservative Regierungschef der "Welt am Sonntag". Den eventuellen Ausschluss seiner Fidesz aus der EVP bezeichnete er als "keine rationale Alternative". "Wenn es uns nicht mehr (in der EVP, Anm.) gibt, werden sie die Italiener angreifen und danach kommen die Österreicher an die Reihe", prognostizierte Orban

Kampagne wird am 15. März beendet

Die Regierung will ihre umstrittene Plakat-Kampagne gegen den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker nun aber am 15. März beenden. Dies teilte der für Kommunikation zuständige Staatssekretär Zoltan Kovacs am Samstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Bisher war offiziell nicht bekannt, wie lange die Budapester Anti-Juncker-Kampagne dauern sollte. Das Datum war erstmals erwähnt worden, nachdem CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer am vergangenen Dienstag den Fidesz-Vizechef und Vertrauten von Ministerpräsident Viktor Orban, Gergely Gulyas, in Berlin zu einem informellen Gespräch empfangen hatte.

Mit dem Ende der alten soll aber gleich eine neue Kampagne starten, die sich gegen Junckers Vize Frans Timmermans richtet. Der Niederländer Timmermans, den Orban zum nächsten Ziel einer ungarischen Plakat-Kampagne auserkoren hat, ist nicht wie Juncker Christdemokrat aus den eigenen EVP-Reihen sondern Spitzenkandidat der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) bei der EU-Wahl im Mai und deren Anwärter für den Posten des Kommissionspräsidenten. In der "Welt am Sonntag" sagte Orban, dass auch Timmermans auf den Plakaten zusammen mit George Soros abgebildet sein werde. Auf den aktuellen Darstellungen mit Juncker wirkt der aus Ungarn stammende Holocaust-Überlebende wie ein dämonischer Einflüsterer des EU-Kommissionschefs.

"Die Rolle von Soros für die europäische Politik kann nicht übergangen werden, und ein jeder hat das Recht darauf zu erfahren, dass Timmermans eingestandenerweise sein Verbündeter ist", behauptete Orban weiter. Tatsächlich hat Soros in den vergangenen Jahrzehnten mit Milliardensummen zahlreiche humanitäre, soziale, wissenschaftliche und künstlerische Vereine und Initiativen unterstützt. Darunter sind auch solche, die sich für Menschenrechte und für Asylsuchende einsetzen.

Massive Kritik

Die aktuelle Plakat-Kampagne wirft Juncker und dem ungarischstämmigen US-Milliardär George Soros (wurde zum "Staatsfeind Nr.1" von Premier Viktor Orban - Anm.) vor, die illegale Migration zu fördern. Die Kampagne hatte für massive Kritik gesorgt, auch in der Europäischen Volkspartei (EVP), zu der die Orban-Partei Fidesz gehört. Immer mehr Stimmen wurden laut, Fidesz aus der EVP auszuschließen.