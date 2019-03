In Frankreich sind für Samstag neue Demonstrationen der "Gelbwesten" angekündigt. Es ist der 16. Protest-Samstag seit Beginn der Bewegung Mitte November.

Die Gelwesten in Paris © APA/AFP/Loic Venance

In Frankreich sind für Samstag neue Demonstrationen der "Gelbwesten" angekündigt. Es ist der 16. Protest-Samstag seit Beginn der Bewegung Mitte November. Kundgebungen werden unter anderem in der Hauptstadt Paris und in Toulouse im Südwesten erwartet. Zuletzt war die Beteiligung wieder gestiegen.

So zählte das Innenministerium am vergangenen Samstag landesweit rund 46.000 Teilnehmer, das waren knapp 5.000 mehr als noch eine Woche zuvor. Die Sozialbewegung fordert den Rücktritt von Präsident Emmanuel Macron und eine Abkehr von seinem Reformkurs. Eine Mehrheit der Franzosen ist der Proteste inzwischen überdrüssig: Laut Umfragen befürworten rund 55 Prozent ein Ende der Demonstrationen. Grund sind auch die häufigen Zusammenstöße mit der Polizei.