Das kleine buddhistische Kloster Bardain Jaran in der Wüste Gobi © Bruno Baumann

Es war der Superhighway der Antike, jenes Geflecht von uralten Karawanen- und Völkerwanderungswegen, das sich über Tausende Kilometer vom Osten Chinas bis ans Mittelmeer spannte und das der deutsche Geograf Ferdinand von Richthofen erst im vorletzten Jahrhundert mit dem Begriff Seidenstraße überschrieb. Für dessen Schüler, den schwedischen Asienforscher Sven Hedin, war es gar das „bedeutendste Band“, „das es je auf Erden zwischen Völkern und Kontinenten gab“. Tatsächlich stellte die Seidenstraße eine oft gefährdete, aber nie ganz unterbrochene Verbindung zweier einander fremder Weltkulturen her: der abendländischen und der chinesischen. Hinzu kamen indische, persische und zentralasiatische Einflüsse. Kaufleute, Mönche und fromme Pilger, aber auch blutrünstige Eroberer folgten diesen Routen.



Der Austausch fand auf verschiedenen Ebenen statt. Es wurden nicht nur Waren befördert, sondern auch Religionen, Kunststile und Technologien verbreitet. Das Papier, der Buchdruck, der Kompass, allesamt Erfindungen aus dem Reich der Mitte, fanden so den Weg nach Westen. Aus der umgekehrten Richtung gelangten Glaubensbekenntnisse wie die persische Lichtreligion des Mani, die indische Lehre des Buddha oder die christliche nestorianische Kirche bis in das heutige Xi’an. An den Umschlagplätzen, den Akupunkturpunkten mit ihren Märkten und Karawansereien, herrschte Multikulti mit bemerkenswerter Toleranz. In der Oase Turpan haben Archäologen eine alte Stadt freigelegt, mit Kultstätten unterschiedlichster Religionen, die neben- und miteinander koexistierten. Aber auch das war die Seidenstraße. Auf Zeiten großer Toleranz und kultureller Blüte folgten Zeiten schlimmster Barbarei.