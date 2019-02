Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maurice Ernst und sein EU-Pass © Bilderbuch

"Check your new identity": Die österreichische Popband Bilderbuch hat sich für das Marketing zu ihrer neuen, am Freitag erscheinenden Platte "Vernissage My Heart" eine besondere Aktion einfallen lassen. Auf der Webseite https://bilderbucheuropa.love bietet die Gruppe einen europäischen Pass an, den sich jeder Interessierte mit ein paar Klicks ausstellen und dann online teilen kann. Unter dem Motto "Europa 22", benannt nach einem Song des neuen Albums, gehe es um ein "Leben ohne Grenzen" und "Freedom zu verschenken", wie aus den Lyrics zitiert wird. Dieser "EU-Passport" wurde schon eifrig geteilt: Neben befreundeten Künstlern wie etwa Jan Böhmermann, Dendemann oder Mavi Phoenix hat diese Möglichkeit auch die deutsche Justizministerin Katarina Barley (SPD) genutzt. Weitere Promis, die auf Instagram bereits mitgemacht haben, sind unter #europa22 zu finden

Auch SPD-Politiker Martin Schulz ist dem "EU-Club" bereits beigetreten, wie er auf Twitter verkündet hat:

Dafür, dass es diesen schönen Pass eines Tages wirklich geben wird, kämpft die SPD seit 1925. #europaistdieantwort pic.twitter.com/aOdhZ7IFkk — Martin Schulz (@MartinSchulz) 18. Februar 2019

Auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat sich schon seinen Pass geholt: