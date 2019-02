Facebook

Sir Christopher Clark © Ingo Hasewend

Professor Christopher Clark, Sie wurden in Sydney geboren. Da liegt preußische Geschichte nicht unbedingt auf der Hand. Woher kommt Ihr Interesse für diese Zeit?

Clark: Ursprünglich wollte ich mittelalterliche Geschichte studieren und habe mich um ein Stipendium in Deutschland beworben. Mit dem bin ich damals nach Berlin gegangen. Das Studium hat aus verschiedenen Gründen nicht richtig funktioniert, doch ich lernte die Stadt gut kennen. Damals lebte man in Westberlin ja noch innerhalb der Mauer. Es war eine eigenartige, faszinierende kleine Stadt, die viel Dörfliches hatte. Damals entdecke ich für mich die europäische Moderne. Sie ist in Berlin hochinteressant und hat viele Schichten. Man sah noch die Spuren des Zweien Weltkriegs und wenn man über die Grenzübergänge in den östlichen Kern der Stadt fuhr, lernte man das alte Preußen kennen. In Ostberlin war das 18. Jahrhundert sehr stark vorhanden. Beim Forum Fridericianum am Bebelplatz in Mitte sah man die schöne Geometrie dieses alten Berlins. Ich habe auch Theodor Fontane gelesen und über ihn sowie die Stadt kam ich darauf, dass dieses Staatswesen Preußen nicht nur eine Armee sondern auch eine Seele hatte. Und die wollte ich ein bisschen kennenlernen.