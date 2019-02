Facebook

Van der Bellen mit seiner Frau in Yad Vashem © AP

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat bei seinem Staatsbesuch in Israel Österreichs Mitverantwortung für die Shoah betont. In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem verbeugte sich Van der Bellen vor den jüdischen Opfern des Nationalsozialismus. Israel hält unterdessen am Boykott der FPÖ-Regierungsmannschaft fest.

"Zehntausende jüdische Österreicherinnen und Österreicher wurden vom Naziregime ermordet - und noch mehr wurden vertrieben. Viele Vertriebene fanden hier in Israel eine neue Heimat. Sie bauten das Land auf und verteidigten es in mehreren Kriegen. Lassen Sie mich unmissverständlich sagen: Österreich ist mitverantwortlich für die Shoah. Viele Österreicherinnen und Österreicher waren unter den Täterinnen und Tätern", sagte Van der Bellen bei einem Treffen mit Israels Staatspräsident Reuven Rivlin. "Darum verbeugen wir uns in Demut vor den Opfern." Zu dieser Mitverantwortung habe sich Österreichs erst sehr spät bekannt. Dies habe das Verhältnis der beiden Staaten zueinander lange Zeit schwierig gemacht.

In Yad Vashem wohnten Van der Bellen und Rivlin in der "Halle der Erinnerung" einer Gedenkzeremonie für die sechs Millionen ermordeten Juden unter nationalsozialistischer Herrschaft bei. Van der Bellen legte einen Kranz nieder und verbeugte sich vor den Opfern. Zuvor betonte der Bundespräsident, dass ihm der Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus schon immer ein starkes Anliegen gewesen sei. Van der Bellen in Israel: Besuch in Jerusalem Eine Reise nach Jerusalem Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Sonntag nach Jerusalem aufgebrochen. Er wird bis 7. Februar in Israel sein. (c) APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER (PETER LECHNER) Besuch an der Klagemauer Der Besuch an der Klagemauer gehört zum Pflichtprogramm: Gebetszettel werden in die Ritzen und Spalten gesteckt. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Oskar Deutsch, Präsident der Israelistischen Kultusgemeinde widmeten sich gemeinsam dem Ritual. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Für Friede und Verständigung Van der Bellen eine Lanze für Frieden und Verständigung im Nahen Osten. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Mehrtägiger Staatsbesuch Die Klagemauer im Hintergrund war eine der ersten Stationen auf der Reise. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Bummel in der Altstadt Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer in der Altstadt von Jerusalem. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Strengste Sicherheitsvorkehrungen Wie jeder Staatsbesuch ist auch der des österreichischen Präsidentenpaares von strengsten Sicherheitsvorkehrungen begleitet. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Eine Kerze für den Frieden Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer in der Grabeskirch. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Treffen mit dem Staatschef Auch ein Treffen mit Israels Premierminister Benjamin Netanyahu steht auf dem Programm. (c) APA/AFP/POOL/RONEN ZVULUN (RONEN ZVULUN) Tete-a-tete der Präsidenten Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der Staatspräsident von Israel Reuven Rivli: Man mag sich, aber ein Ende des Boykotts der FP-Minister ist nicht in Sicht. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Gruppenbild mit Damen Doris Schmidauer, Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der Staatspräsident von Israel Reuven Rivlin und seine Frau Nechama Rivli. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Keine Toleranz für Rassismus Alexander Van der Bellen betonte Österreichs Mitverantwortung für die Shoa. Jüdisches Leben müsse überall unbehelligt möglich sein, es dürfe keine Toleranz gegenüber Antisemitismus und Rassismus geben. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Pressekonferenz Pressekonferenz vor großem Publikum: Alexander Van der Bellen und Reuven Riflin APA/AFP/GALI TIBBON Militärische Ehren Die Präsidenten beim Abschreiten der Ehrenkompanie. APA/AFP/GALI TIBBON Verbeugung vor den Opfern Alexander Van der Bellen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem: Der Bundespräsident verbeugte sich vor den jüdischen Opfern des Nationalsozialismus. (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) Kranzniederlage Kranzniederlage in der Gedenkstätte (c) APA/ROBERT JAEGER (ROBERT JAEGER) (c) AP (Oded Balilty) (c) APA/AFP/GALI TIBBON (GALI TIBBON) In der Halle der Namen Keine Grabsteine blieben zurück - die Halle der Namen in Yad Vashem ist die Gedenkstätte des jüdischen Volkes für jeden Juden, der im Holocaust ermordet wurde. (c) AP (Oded Balilty) Die Wahlen stehen bevor Vor den Wahlen am 9. April ist nicht damit zu rechnen, dass Israel den Bann gegen FPÖ-Minister bricht. Hier ein Wahlplakat von Israels Premier Benjamin Netanyahu, auf dem Bild mit US-Präsident Donald Trump. Der hebräische Text heißt: "Netanyahu ist eine andere Liga." (c) AP (Oded Balilty) 1/21

"Sie sind ein wahrer Freund Israels"

Von Rivlin gab es für Van der Bellen einen äußerst herzlichen Empfang mit militärischen Ehren. "Sie sind ein wahrer Freund des Staates Israel und des jüdischen Volkes", begrüßte der Staatspräsident den Gast aus Österreich in Jerusalem, "der Hauptstadt Israels", wie Rivlin betonte.

Lob für Bundeskanzler Kurz

Auch Rivlin legte den Fokus in seiner Rede auf den Kampf gegen den Antisemitismus. Er erwähnte 50 antisemitische Vorfälle in Österreich im vergangenen Jahr und lobte zugleich das Engagement der von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) geführten österreichischen Regierung im Kampf gegen den Antisemitismus. Man müsse "kompromisslos gegen jede Form von Antisemitismus vorgehen", sagte Rivlin.