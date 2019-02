Facebook

US-Raketen © Getty Images

Friedrich Nietzsches Konzept der ewigen Wiederkunft des Gleichen scheint sich 2019 in der Verteidigungspolitik Moskaus und Washingtons widerzuspiegeln: Das Gespenst der nuklearen Aufrüstung ist zurück. Ronald Reagans Idee eines Weltraumraketenabwehrschirmes („Star Wars“), der russische Atomraketen im All zerstört, ist im Pentagon wieder in Mode. Auch US-amerikanische und russische landgestützte atomare Mittelstreckenraketen könnten in Europa durch den seit Tagen vermuteten und nun offiziell verkündeten Ausstieg Washingtons aus dem Abrüstungsabkommen über nukleare Mittelstreckensysteme INF (Intermediate Range Nuclear Forces) erstmalig seit 30 Jahren wieder Einzug halten.