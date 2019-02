Inmitten der Staatskrise in Venezuela hat der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaido seine Anhänger für Samstag zu einer Kundgebung aufgerufen.

Inmitten der Staatskrise in Venezuela hat der selbst ernannte Übergangspräsident Juan Guaido seine Anhänger für Samstag zur "größten Demonstration" in der Geschichte des Landes aufgerufen. Mit den Kundgebungen solle dem Ultimatum von vier der 28 EU-Mitgliedstaaten Nachdruck verliehen werden. Demnach soll Staatschef Nicolas Maduro bis Sonntag eine Neuwahl zur Präsidentschaft ansetzen, andernfalls wollen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien Guaido als Interimspräsidenten anerkennen.

Der oppositionelle Parlamentspräsident setzte die Großdemonstration so an, dass sie mit einer Massenkundgebung der Maduro-Anhänger zusammenfällt. Diese begehen am Samstag den 20. Jahrestag der "Bolivarischen Revolution" unter Maduros Vorgänger Hugo Chavez, der von 1999 bis zu seinem Tod 2013 Staatschef war. Angesichts der zugespitzten Lage werden Zusammenstöße befürchtet.