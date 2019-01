Heute soll Theresa May ihren Plan B zum Brexit vorstellen. Viele Möglichkeiten hat die britische Premierministerin nicht. Und ihre Gegner planen ihre kalte Entmachtung.

Theresa May © APA/AFP/Tolga Akmen

Nach einem weitgehend fruchtlosen Wochenende quält sich Theresa May in eine neue Brexit-Woche. An diesem Montag soll sie dem Unterhaus mitteilen, wie es weitergeht. Kaum jemand erwartet freilich, dass ihr Plan B sehr viel anders aussehen wird als der katastrophal gescheiterte Plan A von voriger Woche. Dieser Plan war ja Mays über 18 Monate hin mühsam mit der EU ausgehandelter Austrittsvertrag, den das Unterhaus letzten Dienstag mit 432 zu 202 Stimmen abgeschmettert hat.