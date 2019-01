Kleine Zeitung +

Misstrauensvotum gegen May "Neuwahlen würden das Land ins Chaos stürzen"

Das britische Unterhaus stimmt in diesen Minuten nach dem Scheitern des Brexit-Vertrags über die Regierung von Premierministerin May ab. In der EU reagiert man mit Unverständnis, hält aber eine Verschiebung des Austritts für möglich.