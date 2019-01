Das Brexit-Desaster"Frau Premierministerin, würden Sie bitte einfach gehen!"

Nach dem Scheitern des Brexit-Vertrags stimmt das Unterhaus über das Vertrauen für Premierministerin May ab. In der EU reagiert man mit Unverständnis, hält aber eine Verschiebung des Austritts für möglich.

Premierministerin May © (c) APA/AFP/HO

Nach dem Scheitern des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus muss sich Premierministerin Theresa May am Mittwochabend einem Misstrauensvotum stellen. Beobachter gehen davon aus, dass die Regierung die Abstimmung übersteht, Neuwahlen sind dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen. Die Konsequenzen für den Brexit sind völlig offen. Es brodelt. Auch im Parlament. Wie soll das Riesenproblem gelöst werden? Pete Wishart von der Schottischen Nationalpartei hatte am Mittwoch im Unterhaus seinen ganz eigenen Vorschlag: "Um Gottes Willen, Frau Premierministerin, würden Sie bitte einfach gehen?"

Der Tag nach der Abstimmung im Liveblog.

