Die britische Premierministerin Theresa May hat eine Vertrauensabstimmung im Unterhaus mit 325 zu 306 Stimmen überstanden. In der EU hält man einstweilen eine Verschiebung des Austritts für möglich.

© APA/AFP/HO

Der Misstrauensantrag gegen die britische Regierung ist gescheitert. Eine Mehrheit der Abgeordneten des Unterhauses im britischen Parlament sprach Premierministerin Theresa May und ihrem Kabinett am Mittwochabend das Vertrauen aus. Gegen die Regierung votierten 306 Abgeordnete - für May stimmten 325. May sagte, sie werde weiterhin daran arbeiten, das Vereinigte Königreich aus der EU zu führen.

