Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/AFP/OLI SCARFF

Ein Königreich für einen Ausweg: Bevor heute Abend um 20 Uhr eine Abstimmung im britischen Parlament beginnt, die schon jetzt ihren Platz in künftigen Geschichtsbüchern hat, versucht man auf beiden Seiten des Ärmelkanals in letzter Sekunde, Wege durch das Chaos aufzuzeigen. Die Hoffnung ist gering. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Ausstiegsvertrag abgelehnt wird, ist groß. Was dann passiert, ist unklar.



Aber der Reihe nach: Wie angekündigt, sandten gestern EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk einen Brief nach London. Ein letztes Mal versuchten sie, die Einwände der Vertragsgegner wegen des „Backstop“ zu entkräften. Die Garantie für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und der Republik Irland wird neuerlich als reine Rückversicherung dargestellt, die möglichst nie genutzt werden solle, und wenn doch, dann nur übergangsweise, bis eine bessere Lösung gefunden sei. Und die EU bestätigte, dass diese Zusicherungen „juristischen Wert“ haben. Das hatten sie davor schon getan. Ein Öffnen des fertigen Vertrages wird abermals ausgeschlossen. Allerdings erscheint eine Verschiebung des Brexits, der für 29. März festgelegt ist, in Brüssel zunehmend möglich.

Gleichzeitig mit Beginn der Plenarsitzung in Straßburg kam ein weiterer Brief in London an, unterfertigt von mehr als 100 EU-Abgeordneten der EVP, der Sozialdemokraten, der ALDE und der Grünen. Sie wünschen sich, dass die Briten in der EU bleiben. „Wir bitten darum, im Interesse der nächsten Generation den Austritt zu überdenken“, heißt es in dem Schreiben, das vom SPÖ-Abgeordneten Josef Weidenholzer initiiert wurde.