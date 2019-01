Facebook

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will trotz der anhaltenden Proteste der "Gelbwesten" seine Reformpolitik im neuen Jahr vorantreiben. In seiner Neujahrsansprache kündigte unter anderem die Umsetzung der Pläne zu Arbeitslosenversicherung, Öffentlichen Dienst und Pensionen an. Dabei stimmte er die Bevölkerung auch auf Einschnitte ein.

"In den vergangenen Jahren haben wir die Realität schlicht ignoriert", sagte Macron. "Wir können nicht weniger arbeiten, mehr verdienen, die Steuern senken und die Ausgaben steigern."

Knapp 20 Monate nach Amtsantritt ist die Beliebtheit von Frankreichs jüngstem Präsidenten auf einem Tiefstand. Im Dezember sprachen sich der Zeitung "Journal du Dimanche" zufolge lediglich 24 Prozent für Macron aus - im Vorjahr waren es noch 47 Prozent. Seit Wochen demonstrieren die "Gelbwesten" gegen die Reformpolitik.

Hoffnung in uns selbst als Volk, in unsere gemeinsamen Zukunft, in unseren europäischen Traum Emmanuel Macron

Zunächst hatte er nach einem Jahr voller Krisen um das Verständnis der Franzosen geworben. Reformergebnisse könnten nicht unmittelbar zu spüren sein und er teile die Ungeduld der Bürger, sagte Macron am Silvesterabend in einer TV-Ansprache. Doch das könne nicht bedeuten, auf diese zu verzichten.

An die Wut der "Gelbwesten" gerichtet - ohne diese jedoch zu nennen - erklärte er: "Wir haben nicht aufgegeben, unser Land will eine bessere Zukunft aufbauen. Das ist die Lektion von 2018."

Das neue Jahr 2019 sei ein entscheidendes für ihn, sagte Macron. Er appellierte gleichzeitig an die Bürger, ihr Vertrauen und ihre Hoffnung zu bewahren: "Hoffnung in uns selbst als Volk, in unsere gemeinsamen Zukunft, in unseren europäischen Traum."

Die "Gelbwesten"-Proteste hatten den 41-Jährigen in den vergangenen Wochen erheblich unter Druck gesetzt. Unter dem Eindruck der von Ausschreitungen begleiteten Demonstrationen legte er ein milliardenschweres Sozialpaket auf. Damit steigt das Staatsdefizit über die erlaubte Marke von drei Prozent der Wirtschaftsleistung.

Vœux 2019 aux Français.https://t.co/nkxvI6IctT — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 31. Dezember 2018