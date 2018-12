Facebook

Kanzler Kurz besucht ein Flüchtlingslager © (c) BUNDESKANZLERAMT/DRAGAN TATIC (DRAGAN TATIC)

Europa entdeckt Afrika. So jedenfalls klingt die Einladung von Kanzler Sebastian Kurz, der Österreichs Ratsvorsitz für den Ausbau der Beziehungen beider Nachbarkontinente nutzen will. Der EU-Ratsvorsitzende hat sich dafür vor wenigen Tagen in Kigali mit dem ruandischen Staatschef Paul Kagame, der Kurz’ Pendant in der Afrikanischen Union in diesem Jahr ist, abgesprochen.

