Drei Tote, zwölf Verletzte Schüsse auf Weihnachtsmarkt in Straßburg: 350 Einsatzkräfte suchen den Täter

In der Vorweihnachtszeit wurde Frankreich wieder von einem Terrorakt erschüttert. Bei der Attacke wurden drei Menschen getötet. Zwölf Menschen seien verletzt worden, sechs von ihnen würden in Lebensgefahr schweben. Der Angreifer ist auf der Flucht.

Frankreich erhöht die Terrorwarnstufe © APA/AFP/SEBASTIEN BOZON

Nach der tödlichen Attacke auf den Straßburger Weihnachtsmarkt hat die französische Regierung die höchste Terrorwarnstufe für das Land ausgerufen. Im Zuge des Anti-Terror-Plans Vigipirate wurde die Warnstufe auf das höchste Niveau "urgence attentat" (etwa: "Notfall Anschlag") angehoben, wie Innenminister Christophe Castaner in der Nacht auf Mittwoch in Straßburg sagte.

Bei der Attacke wurden nach Castaners Worten drei Menschen getötet. Zwölf Menschen seien verletzt worden, sechs von ihnen würden in Lebensgefahr schweben, sagte der Innenminister. Zuvor hatte Straßburgs Bürgermeister Roland Ries von vier Toten gesprochen.



Österreicher sind keine unter den Opfern. Ein Mann hat in der Innenstadt das Feuer auf Passanten eröffnet. Er soll dann in den Weihnachtsmarkt geflüchtet sein, wo weitere Schüsse fielen.

Bei der Flucht hätte sich der Angreifer zwei Mal Schusswechsel mit Sicherheitskräften geliefert, sagte Castaner. An der Suche nach dem 29-Jährigen seien derzeit 350 Sicherheitskräfte beteiligt. Unterstützt wurden diese unter anderem von zwei Hubschraubern.

Der Mann sei der französischen Justiz bekannt gewesen, sagte Castaner. Demnach wurde er in der Vergangenheit auch in Deutschland verurteilt. ORF-Reporter Peter Fritz versuchte einen der Getroffenen wiederzubeleben.

Telefoninterview mit Peter Fritz

Die Polizei sieht einen Terrorhintergund. Der Täter wurde identifiziert, er ist polizeibekannt. Der 29-jährige Mann scheint in einer Liste von Terrorverdächtigen auf. Er wurde in Straßburg geboren und hat marrokanische Wurzeln. Laut Medienberichten hätte er eigentlich am Dienstag verhaftet werden sollen, doch er war nicht zuhause.

Derweil sicherte Staatschef Emmanuel Macron den Opfern des Angriffs die Solidarität Frankreichs zu. "Solidarität der gesamten Nation mit Straßburg, unseren Opfern und ihren Familien", schrieb Macron im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Deutschland "erschüttert" über Attacke

Die deutsche Bundesregierung hat sich zutiefst betroffen über die Attacke auf den Straßburger Weihnachtsmarkt gezeigt. "Erschüttert über die schreckliche Nachricht aus Straßburg", schrieb Regierungssprecher Steffen Seibert am Dienstagabend im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Welches Motiv auch immer hinter den Schüssen steckt: Wir trauern um die Getöteten und sind mit unseren Gedanken und Wünschen bei den Verletzten. Hoffentlich gerät niemand mehr in Gefahr", so Seibert.

Soldaten schossen Schützen an

Augenzeugen berichteten, dass gegen 20.00 Uhr mehrere Schüsse zu hören gewesen seien. Die Menschen in den Gassen hätten die Flucht ergriffen. "Wir haben mehrere Schüsse gehört, vielleicht drei, und dann haben wir Leute rennen sehen", sagte eine Augenzeugin zu AFP. "Eine von ihnen ist gestürzt - ich weiß nicht, ob sie gestolpert ist oder getroffen wurde."

Soldaten haben nach dem Angriff auf den Straßburger Weihnachtsmarkt am Dienstagabend den mutmaßlichen Schützen angeschossen. Bei der Verfolgung des flüchtigen Verdächtigen sei es zu einem Feuergefecht bekommen, teilte die Polizei mit. Anti-Terror-Spezialisten der Pariser Staatsanwaltschaft übernahmen die Ermittlungen. Die Untersuchung wurde unter anderem dem Inlandsgeheimdienst DGSI übergeben, wie Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur in Paris bestätigten.

Ausnahmesituation im EU-Parlament

Der tödliche Anschlag hat auch die Abgeordneten des EU-Parlaments in eine Ausnahmesituation gebracht. Über Stunden hinweg saßen die Volksvertreter in dem Parlamentsgebäude in der Stadt im Elsass fest. Am frühen Mittwochmorgen teilte Parlamentspräsident Antonio Tajani seinen im Plenarsaal versammelten Kollegen dann mit, sie dürften das Parlamentsgebäude abseits des Stadtzentrums verlassen - allerdings nur auf eigenes Risiko. Wer ins Stadtzentrum hinein wolle, dürfe dies ausschließlich in einem von der Polizei gesicherten Konvoi, betonte Tajani. "Es ist unmöglich, ohne solch einen Konvoi ins Zentrum zu gelangen", fügte er hinzu.

300 Polizisten täglich im Einsatz

Täglich sind rund 300 Polizisten und 160 private Wachleute auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt im Einsatz. Die Zufahrt für Autos ist drastisch eingeschränkt, Betonblöcke sollen Auto-Attentäter abhalten. "Die Terrorgefahr ist sehr hoch", hatte Frankreichs Innenstaatssekretär Laurent Nunez im November bei einem Besuch zu Beginn des Straßburger Weihnachtsmarkts gesagt. "Die Vorkehrungen sind getroffen, um dieses für Straßburg und Frankreich so wichtige Ereignis mit seinen vielen Besuchern aus aller Welt zu sichern."

Frankreich ist in der Vergangenheit von einer Welle islamistischen Terrors überzogen worden. Dort gilt seit längerem eine stark erhöhte Alarmbereitschaft. Seit Anfang 2015 starben rund 240 Menschen bei Anschlägen. Allein bei der folgenschwersten Attentatswelle kamen im November 2015 130 Menschen in Paris ums Leben.

Grande île de Strasbourg Der Weihnachtsmarkt von Straßburg gilt als einer der ältesten, schönsten und größten in ganz Europa. Er fand zum ersten Mal im Jahr 1570 unter dem Namen "Christkindelsmärik" statt. Mehr als 300 Stände locken die Besucher an. Die historische Altstadt ist festlich geschmückt, tausende Lichter sorgen für eine weihnachtliche Atmosphäre. Der Weihnachtsmarkt findet auf der so genannten großen Insel („Grande île de Strasbourg“) statt, einem Viertel, das mit seinem prächtigen Münster bereits in das Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen wurde. Zentrum des Marktes ist der Place Kléber, auf dem auch der "Grand Sapin" steht – der riesige Christbaum.