Thorsten Knuf, Berlin Dreikampf um Merkels Nachfolge

Wer tritt die Nachfolge der Kanzlerin an? Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer, oder Jens Spahn? Das Rennen ist offen und wird härter. Die Entscheidung fällt am Parteitag am 7. und 8. Dezember in Hamburg.