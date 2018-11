Heute Abend trifft die britische Premierministerin Theresa May in Brüssel mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk zusammen. Dann sollen letzte offene Fragen vor dem morgigen Brexit-Sondergipfel geklärt werden.

May in Brüssel

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Theresa May und Jean-Claude Juncker am Samstagabend in Brüssel © (c) AP (Geert Vanden Wijngaert)

EU-Ratspräsident Donald Tusk empfing die britische Premierministerin Theresa May heute Abend in Brüssel. Morgen findet der Sondergipfel zunächst der 27 EU-Staats- und Regierungschefs statt, um den Austrittsvertrag mit Großbritannien zu billigen. Vor Ende der Tagung wird May zum Gipfel dazustoßen.

Heute gab es außerdem ein Treffen von May mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Die Begegnung fand vor dem Gespräch May-Tusk statt.

Der Brexit-Sondergipfel soll am Sonntag den Austrittsvertrag sowie eine Absichtserklärung über eine künftige Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft politisch besiegeln. Für Verwirrung hatte zuletzt unter den EU27 die Vetodrohung Spaniens gegen den Brexit-Vertrag wegen Gibraltar gesorgt.

Die letzten Gipfel-Vorbereitungen Foto © AP

Die Gibraltar-Frage

Spanien hat seine Bedenken gegen den Brexit-Vertrag indes allerdings fallen gelassen. Das erklärte der spanische Premier Pedro Sanchez am Samstag in Madrid. Vorangegangen war eine Einigung zwischen Spanien, der EU und Großbritannien über das Verfahren für künftige Verhandlungen über Gibraltar.

Sanchez sagte vor Journalisten: "Europa und das Vereinigte Königreich haben die Forderungen Spaniens akzeptiert. In Folge dessen hebt Spanien sein Veto auf und wird morgen für den Brexit stimmen." Allerdings wird es keine Änderungen an den Brexit-Verträgen selbst geben.

Die Regierung in Madrid hatte Änderungen am Vertragsentwurf verlangt, weil sie Festlegungen über den künftigen Status von Gibraltar befürchtete. Das Gebiet am Südzipfel der Iberischen Halbinsel steht seit 1713 unter britischer Souveränität, wird aber von Spanien beansprucht. Wirtschaftlich ist Gibraltar eng mit Südspanien vernetzt. Tausende spanische Pendler arbeiten dort.

Nach Angaben von Diplomaten in Brüssel bekommt Spanien nun eine Reihe von Zusicherungen sowohl der übrigen EU-Länder als auch der EU-Spitzen und der britischen Regierung, dass Spanien künftige Vereinbarungen mit Blick auf Gibraltar im Voraus prüfen und billigen darf.

Sanchez hatte zuletzt mehrfach mit einem Veto gegen das Brexit-Vertragspaket gedroht. Die Gibraltar-Frage war nach Angaben von Diplomaten der letzte große Stolperstein vor der Zustimmung der EU-Staats- und Regierungschefs zum Austrittsabkommen mit Großbritannien und zu einer politischen Erklärung über eine enge Wirtschafts- und Sicherheitspartnerschaft der EU mit Großbritannien nach dem Brexit.

Das Beste zum Schluss

Die letzte große Hürde steht Theresa May dann aber noch in Großbritannien bevor - May braucht eine Mehrheit im britischen Parlament und die ist nach derzeitigem Stand äußerst unsicher.

Glauben Sie, dass es bis Ende März einen Austrittsvertrag für die Briten geben wird? Der Brexit-Sondergipfel soll den Austrittsvertrag mit Großbritannien politisch besiegeln. Danach muss Theresa May die Billigung des britischen Parlaments einholen - nach derzeitigem Stand ist der Ausgang äußerst ungewiss. Rechnen Sie trotzdem mit einer Einigung? Ja, denn es wird nur hoch gepokert. Großbritannien weiß um die Tücken eines harten Brexits. Nein, bis 29. März ist keine Einigung in Sicht, die Fronten sind zu verhärtet. Dieses Hin und Her ist für mich nicht durchschaubar, alles ist möglich.

Mehr zum Thema Vor Brexit-Gipfel Spanien und EU einigen sich in Gibraltar-Streit