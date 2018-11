Vor Brexit-Gipfel Spanien und EU einigen sich in Gibraltar-Streit

Facebook

Strategisch wichtiger Zankapfel: Gibraltar © (c) APA/AFP/JORGE GUERRERO

Spanien und die EU haben Diplomatenkreisen zufolge den Streit um die Zukunft von Gibraltar nach dem Brexit beigelegt. Damit sei der Weg frei für den morgigen EU-Brexit-Gipfel, sagte ein EU-Diplomat zu Reuters. Das hätten EU-Ratspräsident Donald Tusk und der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez soeben vereinbart. Spaniens Premier bestätigte die Einigung.

Der Brexit-Sondergipfel in Brüssel am morgigen Sonntag soll wie geplant stattfinden. EU-Ratschef Donald Tusk veröffentlichte am Samstag offiziell die Einladung und kündigte an, er werde die Annahme des Vertragspakets zum geplanten EU-Austritt Großbritanniens 2019 empfehlen. Die letzten Hindernisse vor dem Gipfel scheinen damit ausgeräumt.

Zuvor hatte Tusk mitgeteilt, er habe mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez telefoniert, der ein Veto wegen Vorbehalten um Gibraltar angedroht hatte. Auch EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker twitterte, er habe mit Sanchez telefoniert. Der spanische Regierungschef selbst kündigte eine Pressekonferenz an. Aus Diplomatenkreisen erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters, Madrid und Brüssel hätten sich im Gibraltar-Streit geeinigt.

Die spanische Regierung hatte im Streit über die Zukunft des britischen Überseegebiets Gibraltar mit einer Blockade der mühsam ausgehandelten Einigung gedroht, wenn es keine Änderungen gebe. Sogar eine Absage des Gipfeltreffens sei im Raum gestanden, wie der spanische Regierungschef Pedro Sanchez am Freitag erklärte.