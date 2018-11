Proteste in Paris

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Demonstranten in Paris © APA/AFP/BERTRAND GUAY

Mehrere hundert "Gelbwesten" haben am Samstagmorgen auf den Champs-Elysees in Paris gegen hohe Benzinpreise und Lebenshaltungskosten protestiert. Dabei kam es zu Rangeleien mit den Sicherheitskräften.

Die Polizei versuchte, mit Tränengas und Wasserwerfer die Demonstranten auseinanderzutreiben. Die in gelbe Warnwesten gekleideten Demonstranten versuchten ihrerseits, Sicherheitsbarrieren zu durchbrechen, um zum Elyseepalast, dem Amtssitz des Präsidenten Emmanuel Macron, vorzudringen.

Tränengas und Zusammenstöße

Im Zentrum der französischen Hauptstadt waren zahlreiche Sperrzonen eingerichtet worden, in denen keine Proteste erlaubt sind. Darunter sind auch der Place de la Concorde und die Champs-Elysees sowie der Bereich um den Elyseepalast. Das Innenministerium hatte die Grünanlage neben dem Eiffelturm, Champ de Mars, als Ort der Demonstration genehmigt. Der Vorschlag wurde von den "Gelbwesten" aber abgelehnt.

Bewegung der "Gelbwesten": Proteste in Paris Seit einer Woche protestieren die "Gelbwesten" gegen die Reformpolitik von Macron. Bereits zwei Menschen sind während der landesweiten Proteste ums Leben gekommen. AFP/APA Mehrere hundert "Gelbwesten" haben am Samstagmorgen auf den Champs-Elysees in Paris gegen hohe Benzinpreise und Lebenshaltungskosten protestiert. AFP/APA Mehr Bilder aus Paris... AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA AFP/APA 1/24

Die Regierung hat 3.000 Polizisten mobilisiert und befürchtet Ausschreitungen und Gewaltaktionen rechts- und linksextremer Gruppen. Seit einer Woche protestieren die "Gelbwesten" gegen die Reformpolitik von Macron. Bereits zwei Menschen sind während der landesweiten Proteste ums Leben gekommen.

Mehr zum Thema Proteste gegen Macron Großdemonstration der "Gelben Warnwesten" in Paris erwartet