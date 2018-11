Brexit Ex-Minister Raab: Mays Deal ist schlimmer als Verbleib in EU

Facebook

Dominic Raab © AP

Der frühere Brexit-Minister Dominic Raab hat vernichtende Kritik am Deal der britischen Premierministerin Theresa May mit der Europäischen Union geübt. Er sei gegen einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der Europäischen Union, aber Mays Deal sei "sogar schlechter" als die EU-Mitgliedschaft, sagte der Brexit-Vorkämpfer am Freitag dem BBC-Radio laut der Zeitung "The Guardian".

"Gut, ich werde jetzt nicht für einen Verbleib in der EU eintreten, aber wenn man mir nur diese Bedingungen, diesen Deal, oder die EU-Mitgliedschaft zur Wahl gäbe - wir wären faktisch an die gleichen Regeln gebunden ohne eine Kontrolle oder Stimme über sie zu haben - ja, dann würde ich sagen, dass das sogar schlimmer wäre als das", sagte Raab, der in der Vorwoche aus Protest gegen die Vereinbarung zurückgetreten war.

May betont dagegen, dass sie das bestmögliche Ergebnis in den Verhandlungen mit der EU erzielt habe und ihr Abkommen das Austrittsvotum vom Juni 2016 umsetze. Raab zeigte sich überzeugt, dass das Unterhaus das von May ausverhandelte Abkommen ablehnen werde. "Es ist unausweichlich, dass das Parlament diesen Deal ablehnen wird", sagte er mit Blick auf den Widerstand der Opposition und großer Teile der regierenden Konservativen.

Bei einer Ablehnung würden einige andere Alternativen ins Spiel kommen, sagte Raab mit Blick auf mögliche Neuverhandlungen mit Brüssel und eine Verlängerung des Status Quo über das Austrittsdatum März 2019 hinaus, um Zeit dafür zu gewinnen.

EU arbeitet an Erklärung zu Gibraltar für Spanien Nach Vetodrohungen Spaniens gegen den Brexit-Vertrag im Zusammenhang mit dem künftigen Status von Gibraltar arbeitet die EU an einer Erklärung für Madrid. Wie es am Freitag nach einem Treffen von Spitzenbeamten der EU-Regierungskanzleien in Vorbereitung des Brexit-Gipfels am Sonntag von Diplomaten hieß, soll die Erklärung noch am heutigen Freitag stehen. Der Gipfel am Sonntag, bei dem die EU und Großbritannien den Austrittsvertrag und die Erklärung zu den künftigen Beziehungen politisch annehmen wollen, werde wie geplant stattfinden, hieß es weiter. Zur Gibraltar-Frage habe es aber noch keine Einigung gegeben. Die schriftliche Erklärung soll Spanien eine Interpretation der Rechtslage liefern und bis zum Gipfel zusätzlich zu den anderen Dokumenten vorgelegt werden, hieß es. Der spanische Regierungschef Pedro Sanchez zeigte sich am Donnerstag hart und hielt seine Veto-Drohung aufrecht. "Unsere Positionen liegen weiterhin weit auseinander", ließ er via Twitter wissen. "Meine Regierung wird immer die Interessen Spaniens verteidigen. Wenn es keine Änderungen gibt, werden wir ein Veto gegen den Brexit einlegen", drohte Sanchez in Hinblick auf die fehlenden Ausführungen zu Gibraltar im derzeitigen Austrittsvertrag. Spanien verlangt direkte Verhandlungen zwischen Spanien und Großbritannien über die Zukunft des britischen Überseegebiets, Madrid will dies nicht der EU-Kommission allein überlassen.

