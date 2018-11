Trevor Traina, US-Botschafter in Wien, über Österreichs jüngsten Spionagefall, das Nein zum UN-Migrationspakt, den Brexit und Donald Trumps Chancen auf Wiederwahl.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS PUNZ

Österreich feiert 100 Jahre Republik. Die USA wirkten von den vier im Jeep bis zum Marshallplan mit. Wie sehen Sie das aktuelle Verhältnis, da Präsident Trump viele verstört?

TREVOR TRAINA: Ich höre überall von der Hilfe der USA hin bis zur Rettung der Lipizzaner. Österreich und die USA sind natürliche Freunde und arbeiten auf Alltagsbasis zusammen, mit einem Fokus auf Wirtschaft und Bekämpfung des Terrorismus bis Grenzsicherung.

Auch beim UN-Migrationspakt. Ist Kanzler Sebastian Kurz auf einer Linie mit Trump, dessen Migrationspolitik viele aufbringt?

Viele Amerikaner und Österreicher sind um Grenzsicherheit und wirtschaftliche Migration besorgt. Die „Leader“ beider Länder geben darauf eine Antwort. Als souveräne Nation hat Österreich das Recht, nicht am Pakt teilzunehmen. Der Kanzler hat sicher gut abgewogen.

Bei den Midterm Elections gaben vor allem die Frauen Trump einen Denkzettel, sodass die Demokraten das Repräsentantenhaus zurückgewannen. Wie wird Trump mit mehr Kontrolle regieren?

Diese Wahl hatte viele Dynamiken. Präsident Trump gewann, was unüblich ist, Sitze im Senat dazu. Er bleibt bei seinen Vorhaben handlungsfähig.

Die Furcht vor einem Handelskrieg bleibt.

Nur nach Deutschland liefert Österreich mehr Waren als in die USA, der Handel wächst zweistellig, die Erfolge des Präsidenten und der US-Wirtschaft sind gut für Österreich. Frustration gibt es mit den Bürokraten in Brüssel, weil EU-Regulierungen als Barrieren wirken.

Von der „Big Stick Policy“ der USA mit Sanktionen gegen den Iran hält die EU jedenfalls nichts.

Die transatlantische Freundschaft ist stärker, als die Leute sehen. Beim Iran geht es darum, Nuklearwaffen zu verhindern. Erst vor einigen Wochen wurde ein in Wien stationierter iranischer Diplomat mit Sprengstoff für Bomben in Paris festgenommen.

In Österreich wurde ein Bundesheer-Oberst festgenommen. Macht Ihnen Spionage für Russland mehr Sorgen als Putin als Hochzeitsgast von Außenministerin Kneissl?

Meine Sorge ist, andere Länder könnten Österreich für naiv halten. Das wäre schade, weil es für viele andere Länder das neue Europa repräsentiert.

Sind Sie über Rechtstendenzen besorgt, da die FPÖ mitregiert?

Leute fällen schnell Urteile, ich arbeite gerne mit jeder demokratisch gewählten Regierung.

Was ändert der Brexit für die USA?

Erstaunlich, was Frau May aushält. Wir haben mit allen Staaten in Europa Beziehungen, da ändert der Brexit nichts daran.

Wird Trump wiedergewählt?

Er wäre ein starker Kandidat und hätte sehr gute Chancen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.