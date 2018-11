Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Italienischer Wirtschaftsminister Giovanni Tria © (c) APA/AFP/JOHN THYS (JOHN THYS)

Der Streit um den Budgetplan Italiens für 2019 mit der EU-Kommission geht in die nächste Runde: Die Brüsseler Behörde lehnte in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht den Etatplan aus Rom endgültig ab. Der Grund: Die geplanten Neuverschuldungen des ohnedies hochverschuldeten Landes. Die EU-Kommission empfiehlt nun ein Defizitverfahren, das schließlich Strafen in Milliardenhöhe bedeuten könnte.

Der italienische Wirtschaftsminister Giovanni Tria warnt unterdessen vor einem Eskalieren des Streits zwischen Rom und Brüssel. Der Konflikt schade Italien und zugleich auch Europa, warnte der parteilose Minister laut Medienangaben vom Mittwoch.

"Schlafwandler"

Tria betonte, er bedauere den Beschluss Brüssels, ein Defizitverfahren gegen Italien einzuleiten. Er bleibe der Ansicht, dass der Haushaltsplan zu Italiens Wirtschaftswachstum beitragen werde und zugleich den Schuldenabbau ermögliche, so Tria. Expansive Wirtschaftsmaßnahmen seien notwendig, da sich die italienische und europäische Wirtschaft abschwäche.

Der Wirtschaftsminister bekräftigte den Willen der italienischen Regierung, "den Dialog mit der EU-Kommission zur Suche einer gemeinsamen Lösung im gegenseitigen Interesse" weiterzuführen.

Der von Italien vorgelegte Budgetplan "könnte das Land wie einen Schlafwandler in die Instabilität laufen lassen", warnte indes der Vizepräsident der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, am Mittwoch in Brüssel. Ein Defizitverfahren gegen das Euroland bezeichnete er als begründet. "Die Lage in Italien geht uns alle an, in der Eurozone spielen alle im gleichen Team", betonte Dombrovskis, der im Falle eines Defizitverfahrens für den Euroraum allerdings keine Konsequenzen befürchtet.

EU-Kommission kritisiert "erhebliche Mängel"

Die EU-Kommission begründet die Empfehlung an die EU-Staaten damit, dass bei Italien ein besonders schwerwiegender Verstoß gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt vorliege. Mit einem Schuldenstand von 131,2 Prozent des BIP im Jahr 2017, was 37.000 Euro pro Einwohner entspreche, liege der öffentliche Schuldenstand Italiens über dem im Vertrag festgelegten Referenzwert von 60 Prozent. Das Land weist eine der höchsten Staatsverschuldungen der Welt auf. Die EU-Kommission kritisiert "die erheblichen Mängel" Italiens bei der Einhaltung des Richtwerts für den Schuldenabbau angesichts eines nominalen BIP-Wachstums von über 2 Prozent seit 2016.

EU-Budgetstreit mit Italien

Die Einleitung des Defizitverfahrens beginnt jedoch nicht umgehend. Die EU-Staaten haben nun gut zwei Wochen Zeit für eine erste Einschätzung, bevor sie bei der Eurogruppe Anfang Dezember das Strafverfahren formal beschließen könnten. Ist dies der Fall, würde die EU-Kommission das Strafverfahren Anfang kommenden Jahres einleiten. Strafen könnten allerdings frühestens 2020 kommen - und dann in Milliardenhöhe. Bisher hat die EU noch nie eine Geldstrafe verhängt.

Löger: "Entscheidung ist die einzig richtige"

Österreichs Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) unterstützt jedenfalls die Entscheidung der EU-Kommission, ein Defizitverfahren gegen Italien einzuleiten. Dies sei zwar ein schwieriger, aber auch notwendiger Schritt, um die Einhaltung der Regeln sicherzustellen. Eine neue Krise der Eurozone müsse vermieden werden, sagte Löger am Mittwoch.

"In den letzten Wochen wurden sowohl seitens der EU-Kommission als auch aus den Mitgliedstaaten zahlreiche Warnungen an die italienische Regierung gesendet. Leider war diese nicht bereit von ihrem Kurs abzurücken. Statt zur Einhaltung der Regeln zurückzukehren, bevorzugte sie es innenpolitisch Stimmung zu machen. Insofern ist die Entscheidung der Kommission die einzig richtige".