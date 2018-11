Facebook

Theresa May Meets The Austrian Chancellor Sebastian Kurz © (c) Getty Images (Leon Neal)

Herr Bundeskanzler, viele Festlandeuropäer haben einen starken sentimentalen Bezug zu Großbritannien. Was mögen Sie an der Insel?

SEBASTIAN KURZ: Ich habe Freunde, die als EU-Bürger dort leben. Sie sind wegen des Brexits stark verunsichert. Ich habe es auch immer sehr geschätzt, die Briten bei Diskussionen in Brüssel am Tisch zu haben, weil sie aufgrund ihrer Geschichte und ihrer Commonwealth-Tradition seit jeher einen sehr globalen Blick auf die Dinge haben.

