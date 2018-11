Brexit-Chaos Was ein Misstrauensvotum gegen May bedeutet

Die Brexit-Befürworter erwarten einem Bericht des "Telegraph" zufolge für Dienstag ein Misstrauensvotum gegen Premierministerin Theresa May. Die dafür nötige Zahl an Anträgen wurde am Freitag erreicht, hieß es.

In Bedrängnis: Theresa May © APA/AFP/POOL/MATT DUNHAM

Bei der Vorstellung des Abkommens im Parlament war May am Donnerstag heftiger Widerstand entgegengeschlagen. Von allen Seiten hagelte es Kritik. Nicht nur die Opposition kündigte an, den Deal abzulehnen, sondern auch die nordirische DUP, auf die Mays Minderheitsregierung angewiesen ist, sowie große Teile ihrer eigenen Fraktion. Das Unterhaus wird aber wohl erst im Dezember über das Abkommen abstimmen. May warnte davor, den Deal abzulehnen. Das bedeute, „einen Weg tiefer und schwerwiegender Unsicherheit einzuschlagen“.

Hinterbänkler

Theresa May droht nun wahrscheinlich auch eine Misstrauensabstimmung in ihrer Konservativen Fraktion. Jacob Rees-Mogg, ein einflussreicher Tory-Hinterbänkler, sprach der Premierministerin sein Misstrauen aus. Damit die Abstimmung stattfindet, sind 48 entsprechende Briefe von Parlamentariern aus Mays Partei notwendig.

Diese Zahl sei inzwischen erreicht, berichtet der Chefredakteur des Newsletters Brexit-Central unter Berufung auf einen Insider, der in der Vergangenheit immer verlässlich gewesen sei.

Unklar ist, ob die Gruppe May wirklich stürzen kann. Sie braucht dafür eine Mehrheit der 315 konservativen Abgeordneten. Eine Misstrauensabstimmung kann nur einmal pro Jahr stattfinden. Sollte May als Siegerin hervorgehen, wäre ihre Position zunächst gefestigt.

"Schrecklicher" Entwurf

Der frühere Brexit-Minister David Davis sprach sich unterdessen für einen Neustart der Brexit-Verhandlungen mit Brüssel aus. Der von May vorgelegte Entwurf sei "schrecklich", sagte Davis am Freitag in einem BBC-Interview. "Das ist kein Abkommen, das wir akzeptieren sollten."

Davis war bereits im vergangenen Juli aus Protest gegen Mays Brexit-Pläne von seinem Posten zurückgetreten. Sein Nachfolger Dominic Raab gab am vergangenen Donnerstag das Amt auf. Ein neuer Brexit-Minister ist bisher noch nicht benannt worden.