Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Grenze zu Nordirland © (c) APA/AFP/PAUL FAITH

Die nordirische Protestantenpartei DUP hat den Entwurf des Vertrags zum Ausstieg Großbritanniens aus der EU kritisiert. Das von der britischen Premierministerin Theresa May vorgeschlagene Brexit-Abkommen könnte zum Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs führen, sagte der DUP-Abgeordnete Jeffrey Donaldson am Mittwoch dem Radiosender BBC. Das sei nichts, was die Partei unterstützen könnte.

Der DUP-Hardliner Sammy Wilson teilte auf Twitter mit, die Partei werde nicht für diese "Demütigung" stimmen. Parteichefin Arlene Foster äußerte sich zurückhaltender und sprach davon, dass der Einigungstext "offenbar darauf hinausläuft", dass Nordirland weiterhin an die EU-Regeln gebunden bliebe, um eine harte Grenze zu Irland zu vermeiden. "Es ist die Frage, ob wir die Union spalten, ob wir das Vereinigte Königreich in einer Art behandeln, die uns in Zukunft auseinanderdriften lässt, und als Anführerin der Unionisten in Nordirland werde ich dem nicht zustimmen", sagte Foster dem Sender Sky News.

Regierung stimmt heute ab

Die Regierung in London muss der nach langem Tauziehen am Dienstagabend erreichten Einigung mit der Europäischen Union noch zustimmen. Das britische Kabinett soll um 15.00 Uhr MEZ zusammenkommen und über den Entwurf für den Ausstiegsvertrag beraten. May ist auch auf die Zustimmung der DUP angewiesen. DUP-Vizechef Nigel Dodds hatte sich ebenfalls skeptisch zu der Einigung geäußert. Die Partei werde aber zunächst den Text der Übereinkunft studieren, bevor sie eine Entscheidung treffe, erklärte Dodds am Dienstagabend.

EU-Vertretern zufolge wird der Vertragstext eine Absicherung enthalten, die die Rückkehr von Kontrollen an der Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland nach dem Brexit vermeiden soll. Der Punkt würde Großbritannien zusammen mit Nordirland vorübergehend in einer Zollunion mit der EU halten - und Nordirland im EU-Binnenmarkt. Die Frage ist bislang der größte Zankapfel in den Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens Ende März 2019. Die EU und Irland wollen eine harte Grenze zu dem lange Zeit von politischer Gewalt geprägten Nordirland auf keinen Fall zulassen.

Ein EU-Gipfel zur Annahme der Brexit-Einigung mit Großbritannien könnte möglicherweise nächstes Wochenende in Brüssel stattfinden. Sollte das britische Kabinett in London am heutigen Mittwoch den Text der Verhandler billigen, könnte ein Gipfel am 25. November in Brüssel auf Schiene gebracht werden, hieß es in Ratskreisen in Brüssel.

Die Verhandler Großbritanniens und der EU haben sich am Dienstag auf einen Text verständigt, der eine Lösung der schwierigen Irland-Grenzfrage vorsieht. Demnach soll eine harte Grenze zwischen der zur EU gehörenden Republik Irland und dem britischen Nordirland vermieden werden, indem Großbritannien zeitlich befristet in der Zollunion und Nordirland auch weitgehend im Binnenmarkt verankert bleibt. Es ist offen, ob die britische Premierministerin Theresa May den Kompromiss in ihrer Regierung und im britischen Parlament durchbringt.

Ein Brexit-Sondergipfel müsste von EU-Ratspräsident Donald Tusk einberufen werden. Das ursprünglich genannte Datum für einen solchen Sondergipfel, der 17./18. November, ist nach Angaben von Diplomaten mittlerweile nicht mehr wahrscheinlich.

Am Nachmittag (15.00 Uhr) beraten die EU-Botschafter der 27 verbleibenden EU-Staaten unter österreichischem Vorsitz über den Text zur Brexit-Einigung. Das 500-seitige Dokument regelt Details des Austrittsvertrags, neben der Irland-Grenzfrage etwa auch die Rechte der EU-Bürger in Großbritannien und umgekehrt sowie die britischen Finanzschulden bei der EU in Höhe von etwa 45 Mrd. Euro.

Der Austrittsvertrag wird von einer politischen Erklärung begleitet, die Eckpunkte der künftigen Handelsbeziehungen klar machen soll. Nach britischen Medienberichten fällt die Erklärung kurz aus.

Bis zu einem neuen Freihandelsabkommen soll ab dem britischen Austritt am 29. März 2019 eine 21-monatige Übergangsfrist gelten, in der Großbritannien nicht mehr in den EU-Institutionen vertreten ist, aber wie ein Mitglied weiterhin alle Verpflichtungen erfüllen muss.