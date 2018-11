Ausreiseverbot Oppositionsführer Nawalny an Ausreise aus Russland gehindert

Ausreisesperre für Alexej Nawalny: Der russische Oppositionsführer ist am Moskauer Flughafen an der Reise zu einem Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg gehindert worden.