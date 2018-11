Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Emmanuel und Brigitte Macron mit Angela Merkel © AP

Unter dem Pariser Triumphbogen hat am heutigen Sonntag eine internationale Gedenkfeier anlässlich des 100. Jahrestags des Endes des Ersten Weltkriegs begonnen. Knapp 70 Staats- und Regierungschefs, darunter Donald Trump und Wladimir Putin, folgten einer Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Macron hatte die Ehrengäste, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, zuvor im Elysee-Palast empfangen. Ein symbolträchtiges Zeichen der Einheit war, wie sie dann zum Triumphbogen gelangten. Einem großen Fußballteam gleich wurden sie in zwei roten Autobussen über die Prachtstraße Champs Elysees gefahren. Trotz Regens legten sie die letzten Meter zu Fuß zurück, nebeneinander auf der gesamten Breite der Straße. Gastgeber Macron ging Seite an Seite mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel. In der ersten Reihe waren unter anderem EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und der kanadische Premierminister Justin Trudeau sowie Spaniens König Felipe VI. zu sehen.

Weltkriegsgedenken: Staatschefs in Paris Knapp 70 Staats- und Regierungschefs hatten eine Einladung Macrons zu der Feier am Pariser Triumphbogen angenommen. Macron will die Feier zum Jahrestag des Kriegsendes, der in Frankreich alljährlich groß begangen will, diesmal zu einem Friedensappell und Aufruf zu internationaler Zusammenarbeit machen. APA/AFP/JACQUES DEMARTHON Macron heißt Angela Merkel willkommen. AP Am Nachmittag sollten die Staats- und Regierungschefs an der ersten Ausgabe des Pariser Friedensforums teilnehmen, bei dem die deutsche Kanzlerin Angela Merkel die Eröffnungsrede halten wird. AP Spaniens König Felipe. AP Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite. AP AP Der kanadische Premier Justin Trudeau. AP Recep Tayyip Erdogan und seine Frau Emine Erdogan. AP Die Stimmung scheint trotz des wichtigen historischen Ereignisses gelöst zu sein. AP Spaniens Premier Pedro Sanchez mit seiner Frau Begona Gomez. AP Der finnische Präsident Sauli Niinisto. AP Sloweniens Präsident Borut Pahor. AP Henri und Maria Teresa von Luxemburg. AP Macron blickt zum Himmel, der Tag ist ein regnerischer in Paris. AP Der Generalgouverneur von Australien, Sir Peter Cosgrove. AP Kroatiens Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic. AP Bulgariens Präsident Rumen Radev und seine Frau Desislava Radeva. AP Der Schweizer Bundespräsident Alain Berset und seine Frau Muriel Zeender Berset AP Israels Premier Benjamin Netanyahu mit seiner Frau Sara. AP UN-Generalsekretär Antonio Guterres. AP Der belgische Premier Charles Michel mit seiner Lebensgefährtin Amelie Derbaudrenghien. AP Der griechische Premier Alexis Tsipras. AP EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. AP 1/23

Allerdings machten nicht alle Staats- und Regierungschefs bei dieser Inszenierung mit. So zogen es US-Präsident Donald Trump und der russische Präsident Wladimir Putin vor, traditionell in einer schwarzen Limousine zum Triumphbogen zu fahren. Bei Trumps Fahrt gab es einen Zwischenfall, als eine Frau mit nacktem Oberkörper die Absperrungen durchbrach und es vor den Konvoi des Präsidenten schaffte. Sie hatte das Wort "Fake" über ihre Brüste geschrieben. Trump und Putin trafen hintereinander ein, als die anderen Festgäste bereits unter dem Triumphbogen Aufstellung genommen haben. Der US-Präsident positionierte sich neben Merkel, sein russischer Amtskollege zwischen das Ehepaar Macron.

Die Aktivistin vor dem Präsidentenkonvoi Foto © AP

Minutenlanges Glockengeläut

Die Feier startete um 11 Uhr, während im ganz Frankreich minutenlanges Glockengeläut das Inkrafttreten des Waffenstillstandes zwischen den Alliierten und dem besiegten Deutschen Reich verkündete. Der Tag der deutschen Kapitulation im Ersten Weltkrieg wird in Frankreich alljährlich gefeiert. Macron will das diesjährige Gedenken zu einem internationale Appell an den Frieden machen. So startete die Feier zwar mit einer französischen Militärzeremonie, danach sollte sie aber eine internationale Note bekommen.

So sollte der US-Geiger Yo-Yo Ma die Suite Nr. 5 von Johann Sebastian Bach spielen und die beninisch-französische Sängerin Angelique Kidjo eine Hommage an die Kriegsteilnehmer aus den Kolonien singen. Acht Schüler sollten dann Augenzeugenberichte aus verschiedenen Ländern verlesen, ehe Macron das Wort ergreifen wollte. Zum Abschluss sollte die ewige Flamme zu den Klängen von Maurice Ravels "Bolero" entfacht werden.

Weltkriegsgedenken in Paris

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Die Feier fand unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt, nachdem es am Samstag Berichte über Anschlagspläne gegen Macron und mögliche rechtsextreme Störaktionen gegeben hatte. Etwa 2.000 Polizisten waren im Einsatz, um den Arc de Triomphe großräumig abzuriegeln.

Die zur Pariser Sehenswürdigkeit führenden Prachtstraßen, darunter die Champs Elysees waren gesperrt. Schon mehrere Stunden zuvor hatten sich an den Absperrungen lange Schlangen von Schaulustigen gebildet, die auch dem regnerischen Wetter trotzten. Überall waren auch Kriegsveteranen und uniformierte Soldaten aus verschiedenen Ländern zu sehen, die zur Feier geladen waren.

Auch Besucher aus den USA waren gekommen. So sagte ein amerikanisches Besucherpaar dem Sender "France24", es wolle ein Zeichen für den Frieden setzen. "Millionen sind in diesem Krieg gestorben, aber es hat nichts verändert. 20 Jahre später wiederholte es sich noch einmal", sagte einer von ihnen mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg.

Weltweites Gedenken

In London sollte am Sonntag ebenfalls eine Gedenkfeier stattfinden, zu der unter anderem der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anreisen wollte. Bereits am Samstagabend hatte dort unter den Augen von Queen Elizabeth II. eine Festveranstaltung stattgefunden. Großbritannien zählt zu den wenigen EU-Staaten, die nicht auf höchster Ebene bei der Pariser Feier vertreten sind.

Nach der Feier war ein Mittagessen für die Festgäste im Elysee-Palast angesetzt. Am Nachmittag sollten die Staats- und Regierungschefs sollten am Nachmittag an der ersten Ausgabe des Pariser Friedensforums teilnehmen, bei dem die deutsche Kanzlerin Angela Merkel die Eröffnungsrede halten wollte. Die Ehepartner der Staatsgäste sollten im Schloss Versailles an einem Konzert der Wiener Philharmoniker teilnehmen.

In dem verheerenden Krieg von 1914 bis 1918 starben fast neun Millionen Soldaten und mehr als sechs Millionen Zivilisten. Der Waffenstillstand mit dem Deutschen Reich wurde am 11. November 1918 in der Nähe von Compiegne in Nordfrankreich unterschrieben.

Erster Weltkrieg: Düstere Kriegsfotos Erster Weltkrieg Im deutsch-französischen Verhältnis gilt der 11. November als schwieriges Datum. Frankreich feiert an diesem Tag den Waffenstillstand im Ersten Weltkrieg 1918, der einer Kapitulation Deutschlands gleichkam. The Associated Press Erster Weltkrieg Zum 100. Jahrestag am Wochenende will Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel eine neue Phase des Gedenkens einläuten und die deutsch-französische Freundschaft feiern. The Associated Press Erster Weltkrieg Der 11. November ist seit 1922 in Frankreich ein gesetzlicher Feiertag. Praktisch jede Gemeinde gedenkt der rund 1,4 Millionen getöteten französischen Soldaten mit Kranzniederlegungen und Ansprachen. In Frankreich gilt der Krieg auch heute noch als "la Grande Guerre", der große Krieg. The Associated Press Erster Weltkrieg In Deutschland spielt das Gedenken an die 1,9 Millionen getöteten deutschen Soldaten am 11. November kaum eine Rolle. Vielerorts wird der Martinstag begangen, die Karnevalshochburgen starten in die närrische Saison. The Associated Press Erster Weltkrieg In Frankreich verzichtet Präsident Macron diesmal auf die traditionelle Militärparade zum 11. November. Dies wird als Geste an die Deutschen gewertet und an Kanzlerin Merkel. Sie nimmt zum zweiten Mal in ihrer Amtszeit an einer Gedenkzeremonie zum Ersten Weltkrieg in Frankreich teil - 2009 hatte sie der damalige Präsident Nicolas Sarkozy erstmals zu einer 11.-November-Zeremonie am Triumphbogen nach Paris eingeladen. The Associated Press Erster Weltkrieg Vor Merkel reiste kein deutscher Regierungschef jemals zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs nach Frankreich. Der frühere französische Präsident Jacques Chirac hatte 1998 zwar Bundeskanzler Helmut Kohl zu den Weltkriegsgedenkfeiern eingeladen. Kohl wurde nach seiner Zusage aber abgewählt, und sein Nachfolger Gerhard Schröder sagte unter Verweis auf Termingründe ab. The Associated Press Erster Weltkrieg Als Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft räumt Macron der Kanzlerin am Wochenende eine ganz besondere Rolle bei den Feierlichkeiten ein: Am Samstag reist er mit ihr nach Compiegne nordöstlich von Paris, wo vor hundert Jahren der Waffenstillstand besiegelt wurde. Dort wollen beide eine gemeinsame Gedenkplakette einweihen. The Associated Press Erster Weltkrieg Merkel und Macron träten damit "in die Fußstapfen von Helmut Kohl und Francois Mitterrand", heißt es aus dem Elysee-Palast. Der deutsche Kanzler und der französische Präsident hatten sich im September 1984 auf einem Soldatenfriedhof in Verdun die Hände gereicht, die Bilder schrieben Geschichte. The Associated Press Erster Weltkrieg Am Sonntag hält Macron dann zunächst eine Rede am Pariser Triumphbogen, bevor Merkel gemeinsam mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres das sogenannte Friedensforum eröffnet - eine dreitägige Diskussionsveranstaltung zu Themen wie Frieden, Umweltschutz und Entwicklungshilfe. The Associated Press Erster Weltkrieg Zu den Gedenkfeiern in Paris hat Macron mehr als 60 Staats- und Regierungschefs eingeladen, darunter auch US-Präsident Donald Trump und den russischen Staatschef Wladimir Putin. The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press Erster Weltkrieg The Associated Press 1/31

Zeichen für Frieden

Am Nachmittag wird Kanzlerin Merkel das Friedensforum (15.30 Uhr), mit einer Rede eröffnen. Dort werden auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres und Macron sprechen. Macron wolle nach dem Weltkriegsgedenken ein Zeichen für die Gegenwart setzen und deutlich vor Nationalismus und Populismus warnen, hieß es aus dem Elyseepalast. Der 40-Jährige geht in Europa hart gegen den rechtskonservativen ungarischen Regierungschef Viktor Orban oder den italienischen Lega-Politiker und Innenminister Matteo Salvini vor.

Macrons Gast Donald Trump hatte sich im Wahlkampf vor den US-Kongresswahlen offen zum Nationalisten erklärt. Der Chef des Weißen Hauses will nicht zum Friedensforum kommen und plant stattdessen, den US-Militärfriedhof in Suresnes westlich von Paris zu besuchen.

Den Besuch eines anderen US-Friedhofes hatte Trump am Samstag aber kurzfristig abgesagt. In Paris soll es am Nachmittag eine Demonstration gegen Trump geben. Die Polizei warnte vor potenziellen Gewalttätern.

Treffen mit Trump

Macron war am Samstag länger mit Trump im Elyseepalast zusammengekommen. Die beiden Staatschefs zeigten sich versöhnlich, nachdem Trump seinen Gastgeber zuvor scharf kritisiert hatte. Stein des Anstoßes war die von Macron ins Spiel gebrachte europäische Armee gewesen. "Vielleicht sollte Europa zuerst seinen gerechten Anteil an der NATO bezahlen, die die USA erheblich bezuschussen!", hatte Trump mitgeteilt.

Merkel und Macron gedachten am Samstag in der Waffenstillstands-Gedenkstätte in Compiegne der Opfer des Weltkrieges. Es sei das erste Mal seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland, dass ein Bundeskanzler mit dem französischen Präsidenten an diesem Ort gewesen sei, resümierte Merkel in Paris. Das sei eine "symbolische Geste". "Insofern ist dieser Tag nicht nur Mahnung, sondern er ist auch Ansporn."

Am Rande des Gipfels in Paris könnte es nach Angaben des türkischen Präsidenten Erdogan zu einem bilateralen Treffen mit Trump kommen. Die Türkei hatte zuvor Aufnahmen im Zusammenhang mit der Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi mit den USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Saudi-Arabien geteilt. Der saudische Regierungskritiker war vor gut einem Monat im Konsulat seines Heimatlandes in Istanbul umgebracht worden.