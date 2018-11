Die Kongresswahlen in den USA haben begonnen. +++ Seit 12 Uhr (MEZ) ist die Stimmabgabe möglich. +++ Wahlkampffinanzierung in Rekordhöhe. +++ Spannung so groß wie lange nicht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stimmabgabe in den USA © (c) APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Nach einem wochenlang hart geführten Wahlkampf haben in den USA die ersten Kongresswahlen seit Donald Trumps Einzug ins Weiße Haus begonnen. Die Wähler entscheiden über die Zusammensetzung des Parlaments und damit darüber, wie effektiv der US-Präsident in den kommenden zwei Jahren regieren kann. Auch wenn sein Name selbst nicht auf den Stimmzetteln steht, gilt die Wahl als Lackmustest. Es geht um alle 435 Abgeordneten-Mandate im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Senatssitze. Außerdem finden in 36 Bundesstaaten Gouverneurswahlen statt.

Dutzende Einzelabstimmungen stehen Umfragen zufolge auf der Kippe. Den Demokraten werden Chancen eingeräumt, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu übernehmen. Im Senat dürften die Republikaner den Demoskopen zufolge dagegen ihr knappes Übergewicht verteidigen. Doch der Verlust nur einer Kammer reicht, dass Trump bis zur nächsten Präsidenten- und Kongresswahl 2020 gegen mehr Widerstände anregieren müsste. Mit ersten Ergebnissen wird in der Nacht gerechnet.

Bei uns können Sie die Nacht im Wahl-Blog miterleben.

20.45 Uhr Auch Bill Clinton ruft zum Wählen auf

Auch Ex-Präsident hat die Amerikaner noch einmal via Twitter zur Stimmabgabe aufgerufen.

Today is #ElectionDay and we have the chance to prove that “we the people” is more powerful than “us vs. them.”#IVoted. Did you? — Bill Clinton (@BillClinton) 6. November 2018

20.40 Uhr Erste Tendenz gegen 1.00 Uhr MEZ

Die ersten Wahllokale an der US-Ostküste schließen um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Dann soll es auch die ersten Exit-Polls geben.

20.30 Uhr Erste Muslima im US-Kongress

Noch sind zwar keine Stimmen ausgezählt, aber ein Ergebnis steht bereits fest. Weil Rashida Tlaib keinen republikanischen Gegenkandidaten in ihrem Wahlbezirk hat, wird die Tochter eines palästinensischen Einwanderers die erste Muslima im US-Kongress werden. Tlaib tritt im 13. Wahlbezirk im US-Bundesstaat Michigan für die oppositionellen Demokraten an. Nach Angaben von örtlichen Medien fanden die Republikaner keinen Kandidaten, der gegen die 42-jährige Anwältin antreten wollte.

20.20 Uhr Probleme bei der Technik

Laut Heimatschutzministerium in Washington DC hat es bei der Wahl offenbar technische Probleme gegeben. Einen Einfluss auf die Stimmabgabe gab es demnach aber nicht.

20.00 Uhr Notenbank Fed dürfte auf Zinskurs bleiben

Das kommende Zinstreffen der US-Notenbank Federal Reserve wird nach Einschätzung von Analysten wenig Überraschungen bieten. Die Sitzung findet wegen der anstehenden Kongresswahlen erst am Donnerstag statt. Nach der Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte im September wird jetzt eine Beibehaltung der Zinsspanne von 2,00 bis 2,25 Prozent erwartet. An dem geldpolitischen Straffungskurs dürfte die Fed trotz der heftigen Kritik von US-Präsident Donald Trump festhalten. Trump hatte die Geldpolitiker als "verrückt" und als eine Gefahr für die US-Wirtschaft bezeichnet. Es bleibt offen, ob Trump seine Rhetorik nach den Kongresswahlen abmildern wird.

18.30 Uhr Wahlkampffinanzierung so hoch wie nie

Nie zuvor ist bei einer Zwischenwahl in den USA so viel Geld für den Wahlkampf ausgegeben worden wie in diesem Jahr. Die 5,2 Milliarden Dollar seien 35 Prozent mehr als bei der Zwischenwahl 2014, berichtete die auf Wahlkampffinanzierung spezialisierte Organisation Center for Responsive Politics. Demnach haben nicht nur die Republikaner Spenden in Rekordhöhe eingenommen, sondern auch die Demokraten erlebten einen riesigen Aufwärtstrend. Sie hätten vor allem vom Enthusiasmus von Spenderinnen profitiert. Auch bei Kleinspendern hätten sie die Nase vorn. Insbesondere bei den Rennen um die Sitze im Abgeordnetenhaus hätten die Demokraten mit Wahlkampfspenden in Höhe von 951 Millionen Dollar die Republikaner mit 637 Millionen Dollar hinter sich gelassen. Bei Spenden für den Senat lägen die Demokraten vorn, aber nicht so deutlich. Die Nachrichtenseite Axios.com führte den rasanten Anstieg von Spenden auf ein radikalisiertes politisches Umfeld sowie auf mehr spannende Rennen zurück. Die größten Spender für beide Parteien sind demnach Super PACs - Organisationen, die Spenden in unbegrenzter Höhe annehmen und sie zur Werbung für bestimmte Kandidaten verwenden können.

18.00 Uhr Obama ruft zum Wählen auf

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die Amerikaner zur Abstimmung bei den Kongresswahlen aufgerufen. "Heute sind Sie an der Reihe, ihre Stimme zu erheben, um den Kurs des Landes zum Besseren zu ändern", schrieb der demokratische Ex-Präsident am Dienstag auf Twitter. "Gehen Sie raus und wählen Sie." Auch Präsident Donald Trump meldete sich auf Twitter zu Wort und rief zur Wahl bestimmter Kandidaten seiner Republikaner auf.

15.30 Uhr Letzte Umfragen sprechen für Denkzettelwahl

Umfragen zufolge müssen Trumps Republikaner bei dieser Zwischenwahl befürchten, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verlieren. Dafür müssten die oppositionellen Demokraten 23 Sitze zulegen. Im Senat - der zweiten Kammer - haben die Republikaner nach Einschätzung von Meinungsforschern bessere Chancen, ihre Mehrheit zu halten. Trump steht selber nicht zur Wahl, die Abstimmung ist aber auch ein Referendum über seine umstrittene Politik.

14.00 Uhr Der Blick geht auf die Wahlbeteiligung

Schätzungen zufolge dürften mehr Amerikaner zur Wahl gehen als bei früheren Zwischenwahlen. Das Umfrageinstitut ElectProject rechnet mit einer Wahlbeteiligung von 45 Prozent. Bei den Midterms 2014 hatten nur 36 Prozent ihre Stimme abgegeben. In diesem Jahr haben mehr als 30 Millionen Menschen bereits vor dem Wahltag abgestimmt - etwa drei Millionen mehr als vor vier Jahren. Die vorzeitige Stimmabgabe ist in 37 der 50 Bundesstaaten und in der Hauptstadt Washington DC in Wahllokalen oder per Briefwahl möglich.

Dennoch: Die Mehrheit macht vom Stimmrecht bei Zwischenwahlen keinen Gebrauch. Die Beteiligung lag in den Vorjahren im Schnitt bei 40 Prozent. Bei Präsidentschaftswahlen waren es rund 60 Prozent. Im internationalen Vergleich ist dies gering: OECD-Länder weisen Wahlen auf nationaler Ebene im Schnitt Beteiligungen von rund 70 Prozent auf.

Es gibt verschiedene Gründe, warum so wenige Menschen zur Wahl gehen. Zum einen den Wahltag selbst: Abgestimmt wird traditionell an einem Dienstag. Nicht nur für Maeve Fleming aus Virginia ist das problematisch - sie ist 24 und hat noch nie gewählt: "Ich bekomme keine bezahlte Freistellung von der Arbeit. Die Wahlen finden in öffentlichen Einrichtungen statt, dort muss ich erst einmal hinfahren und dann sind die Schlangen lang. Das kann ich mir einfach nicht leisten." Vorab die Stimme abzugeben, ist ihr wiederum zu kompliziert.

Anders als in Österreich kann in den USA auch nicht einfach jeder Wahlberechtigte mit dem Ausweis zum nächsten Wahllokal gehen. Es gibt Wählerverzeichnisse, bei denen die - je nach Bundesstaat unterschiedliche - Eintragung mitunter schwierig ist. Vielen ist das Prozedere zu aufwendig - insbesondere dann, wenn sie nicht in dem Staat leben, in dem sie wahlberechtigt sind, oder wenn sie sich wenig bis gar nicht für Politik interessieren. Eine generelle Ablehnung der Politiker in Washington ist für viele Menschen ein weiterer Grund, nicht zu wählen, ebenso wie die Polarisierung zwischen den beiden großen Parteien.

12.00 Uhr Die Kongresswahlen haben begonnen

In den USA haben die mit Spannung erwarteten Kongresswahlen begonnen. Erste Wahllokale öffneten an der Ostküste um 6.00 Uhr (Ortszeit/12.00 Uhr MEZ). Bei den Zwischenwahlen, den sogenannten Midterms, werden alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat vergeben.

Die Abstimmung ist auch ein Referendum über die Politik von US-Präsident Trump. Kritiker werfen ihm vor, das Land mit seiner aggressiven Rhetorik gespalten zu haben. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird am frühen Mittwochmorgen mitteleuropäischer Zeit gerechnet.

Trump war im Wahlkampf bis zuletzt im Dauereinsatz. Bei den Kongresswahlen in der Mitte zwischen zwei Präsidentenwahlen bekommt meist die Regierungspartei einen Denkzettel verpasst. Tatsächlich müssen Trumps Republikaner Umfragen zufolge befürchten, die Mehrheit im Repräsentantenhaus - dem Unterhaus im US-Parlament - zu verlieren. Dafür müssten die oppositionellen Demokraten 23 Sitze zulegen. Im Senat - dem Oberhaus - zeichnet sich ab, dass die Republikaner ihren knappen Vorsprung von derzeit 51 zu 49 Sitzen halten können.

Schon eine Mehrheit der Demokraten im Abgeordnetenhaus könnte für Trump allerdings unangenehm werden. Die Demokraten könnten dann zahlreiche Untersuchungen gegen Trump einleiten. Deren Ergebnisse könnten die Grundlage für ein Amtsenthebungsverfahren ("Impeachment") bilden, das mit der einfachen Mehrheit im Repräsentantenhaus beschlossen werden kann. Entschieden würde über eine Amtsenthebung allerdings im Senat, wofür dort eine Zweidrittelmehrheit nötig wäre. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine solche Mehrheit nicht abzusehen.