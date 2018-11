Facebook

Timur Vernes © (c) Cristopher Civitillo

Herr Vermes, in Ihrem neuen Buch machen sich 150.000 Menschen in Afrika – begleitet von TV-Kameras - auf den Fußweg nach Deutschland. Sieht man sich die Live-Berichte von Fox News über den Marsch der Flüchtlinge in Südamerika Richtung USA an, scheint Ihre Satire schon Realität geworden zu sein

Vernes: Was ich geschrieben habe, ist ja schon ein Abbild der Realität, die wir 2015/2016 gesehen haben. Ich habe das nur in die Zukunft übersetzt.

Sie haben nicht überzeichnet?

Vernes: Kaum. Vieles, was Sie im Buch lesen, kennen Sie von damals. Grotesk daran ist eher, wie ruhig die Leute bleiben, obwohl alle Zutaten bekannt sind. Es fehlt nur ein Element, um das Ganze explosiv zu machen, und das rühre ich hinein: ich mache die Grenzen dicht.

Beim EU-Afrika-Gipfel in dieser Woche wurde von Hilfe vor Ort gesprochen. Reicht das, damit die Flucht gar nicht einsetzt?

Vernes: Das ist ein sehr langfristiger Lösungsweg, den man auch gehen soll. Wenn Sie aber eine Lösung in relativ kurzer Zeit benötigen, ist das nicht die erste Wahl. Die Frage ist: Wo kann ich meine Mittel am effizientesten einsetzen? Da lautet die simple Antwort: Am besten kann ich es auf europäischem Gebiet kontrollieren – in Deutschland, in Österreich.

Was bedeutet, dass noch mehr Menschen kommen, wovor sich viele aber fürchten.

Vernes: Die Frage ist: Was wollen wir? Keine Ausländer mehr? Nichts leichter als das! Wir wirtschaften das Land runter auf das Niveau von Albanien. Schon kommt keiner mehr. Ich bin sicher, die meisten Leute wollen aber lieber vor allem in einem reichen Land leben. Dann muss man wissen, wo dieser Reichtum herkommt: Aus westlichen Werten und der Demokratie. Und diese besagen, dass nicht nur Deutsche ein Recht auf Wohlstand haben, sondern andere Leute auch. Man muss damit umgehen, dass diese Leute ihr Recht auf Teilhabe einfordern, obwohl sie nicht Deutsche sind.

Ihr Vater war Wirtschaftsflüchtling aus Ungarn. Was hat er über seine Flucht erzählt?

Vernes: Er ist leider gestorben, da war ich 8. Er war bei der Flucht 28. Er hat wohl gesehen, dass die Revolution 1956 nicht funktioniert. Er wusste, wenn er jetzt hier bleibt, arbeitet er den Rest seines Lebens für Forint – und darauf hatte er keinen Bock, er wollte richtiges Geld. Dann ist er geflohen und hat ab da seine Steuern in Deutschland bezahlt.

2015 wanderten tausende Flüchtende zur Grenze, der Kontrollverlust war enorm, der Rechtsstaat außer Kraft.

Vernes: Wenn Hunderttausende laufen, können Sie gerne mit Rechtsstaatlichkeit argumentieren, nur das ist kein gutes Argument mehr. Da sind Sie an Realitäten gebunden. Wenn Sie als Deutscher keine Grenzen öffnen, führt das zu brutalen Szenen. Da müssen Sie sich nach der Situation richten – auch wenn Sie meinen, das sei verboten.

Das würde bedeuten, dass Angela Merkels Vorgehen, Hunderttausende Flüchtlinge binnen Wochen ins Land zu lassen, tatsächlich alternativlos war.

Vernes: Wenn die Lage einmal so ist, wie sie damals war, haben Sie relativ wenige andere Möglichkeiten. Alles andere führt zu Gewalt, zu Toten. Die Leichen im Mittelmeer gibt es ja bereits, die sind real. Da lassen wir halt das Meer für uns arbeiten. Natürlich hätte Merkel damals sagen müssen, sie erhöht sofort die Sicherheit – mehr Polizei, Einsatz der Bundeswehr. Um zu zeigen: Wir haben die Lage im Griff. Das war nicht ihre große Stärke. Man darf aber gar nicht so lange warten, bis Hunderttausende vor Ihrer Tür stehen.

Zäune können kann das Problem nicht dauerhaft lösen.

Vernes: Nö. In Ungarn, Serbien klappt das nur, weil da eh keiner hinwill. Nein. Sie müssen das Ganze so steuern, dass die Flüchtlinge über einen erträglichen Zeitraum bei Ihnen ankommen.

Und wenn die Menschen dann da sind – was dann?

Vernes: Wenn Sie es richtig machen, arbeiten sie hier mit wie mein Vater. Wenn Sie Zeit haben, können Sie die Menschen nämlich auch vorbereiten: Sprache, Kenntnisse, die Hausordnung der Demokratie. Wenn Sie mögen, können Sie das auch Leitkultur nennen.

In Ihrem Buch schreiben Sie von einem „neuen Merkel“. Sie hören sich jetzt wie CDU-Minister Jens Spahn an, der der „neue Merkel“ werden will.

Vernes: Nennen Sie es Leitkultur, Hausordnung, oder Grundgesetz: Es geht darum, wie wir zusammenleben, dass es allen so gut geht, dass auch morgen noch die Leute zu uns wollen. Also sollte drinstehen, was dafür wichtig ist: Sprache, Demokratie, Menschenrechte, von mir aus auch, dass jeder samstags sein Auto waschen und an Weihnachten einen Baum aufstellen muss. Aber das ist ein zweischneidiges Schwert: Sobald einer diese Hausordnung befolgt, kannst du den nicht rausschmeißen. Er ist dann einer von hier, egal wo er von wem geboren wurde. Das wird echten Nazis nicht gefallen.

In den letzten drei Jahren hat sich Europas Antlitz massiv verändert. Die Rechte feiert rundum Wahlerfolge. Wann wird denn Europa wieder in den Normalitätsmodus wechseln?

Vernes: Was ist für Sie normal?

Keine Grenzkontrollen im Schengen-Raum, Wahlkämpfe, die nicht nur mit einem Thema gewonnen werden. Also die gepflegte Langeweile, um es mit Innenminister Leubl aus Ihrem Buch zu sagen.

Vernes: Wenn Sie viele neue Mieter im Haus haben, müssen Sie mehr auf die Einhaltung der Hausordnung achten. Unsere Zukunft könnte etwa aussehen wie Israel. Das ist nicht supertoll, da passen relativ viele mit Maschinenpistolen auf, das ist nicht mein Traum. Aber wenn das eine Phase lang so gehen soll, wäre das okay. Es ist eine akzeptable Sorte von Demokratie.

Das heißt: Hohe Zäune, viele Waffen, noch mehr Militär.

Vernes: Fast: Mehr Kontrollen, deutlich mehr Polizei. Denn was ist denn die Grundlage des Erfolgs der AfD? Das ist diese Unsicherheit. Merkel sagt, „wir schaffen das“, aber nicht, wie. Wir gucken uns um und sehen rundherum, dass Länder, die wir jahrelang mit ihren Flüchtlingen im Stich gelassen haben, ihre Grenzen abriegeln. Aber jeder weiß, die Flüchtlinge wollen vor allem zu uns – unter Einsatz ihres Lebens. Die müssen also noch irgendwo sein, oder? Die lösen sich nicht in Luft auf. Diese Ahnung ist das Unbehagen, auf dem die AfD blüht und ich nehme auch an, Ihre FPÖ.

Und wie lösen wir das?

Vernes: Man muss den Leuten ihre Zukunft zeigen. Wer Angst vor dem dunklen Keller hat, dem bringt es nichts, wenn er hört: „Brauchst keine Angst haben.“ Der möchte Licht im Keller. Im Roman macht mein Innenminister Leubl Licht. Das dankt ihm zwar keiner, weil eine Menge Leute davon profitieren, dass es im Keller dunkel bleibt. Sein Prinzip ist aber sinnvoll: Nur so trennt man die richtigen Nazis von den Leuten, die einfach nur Angst vorm Dunklen haben.

Kanzler Kurz kritisiert Hilfsorganisationen als Handlanger der Schlepper. Ist das Hilfs-Business ein Zuarbeiten für Kriminelle?

Vernes: Es gibt Dealer, solange es Süchtige gibt – nicht umgekehrt. Es gibt Helfer, solange es Leute im Elend gibt. Beides müsste sogar dem Herrn Kurz einleuchten: Der Auslöser für die Flucht ist, dass die Hungrigen zu den Satten wollen, nicht, dass da einer das Boot hinstellt. Kurz ist einer, der am Dampfkessel die Notventile zuschweißt. Das staut den Druck so weit auf, bis dir der Laden um die Ohren fliegt. Bis die Hungrigen irgendwann von selber loslaufen. Es sind also Leute wie Kurz, Orban oder Salvini, die das Problem erst komplett unbeherrschbar machen. Klar: bei einer Katastrophe können sie mit noch mehr Wählern rechnen.

Wie ist Ihre Prognose für den Flüchtlingszug, der Richtung US-Grenze zieht? Fall er dort auf die US-Armee und die Trump-Administration treffen wird?

Vernes: Es werden sich wohl noch Leute anschließen. Dann kommen vielleicht 20.000 zur Grenze – angesichts der Größe der USA immer noch ein Witz. Die Drecksarbeit wird den Amerikanern niemand abnehmen. Diese Größenordnung kann man nicht mehr verschwinden lassen. Was Trump dann machen wird? Kann ich schwer sagen. Er kann nicht auf Leute schießen, die niemanden angreifen. Vermutlich redet er deshalb jetzt von Zelten und Asylverfahren, das ist klingt schon eher nach Rechtsstaat. Und wer weiß: Eines Tages wird er vielleicht froh sein, dass es nur 20.000 Leute waren.