Merkel fährt ins CDU-Präsidium © (c) APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Angela Merkel will beim Parteitag der CDU im Dezember in Hamburg nicht mehr für den Parteivorsitz kandidieren. Dies erfuhr die "Welt" aus Parteikreisen. Die Kanzlerin will demnach bei der Sitzung des Parteivorstandes im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin ihren Beschluss verkünden.