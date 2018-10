Facebook

Merkel unter Druck © (c) AP (Lefteris Pitarakis)

Der Querschuss kam unvermittelt am Tag vor der bundespolitisch aufgeladenen Landtagswahl in Hessen. Der grüne Bundeschef Robert Habeck kritisierte die Asylpolitik der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und wechselte damit in eine Tonart die ungewohnt für eine Partei klang, die in der Flüchtlingsfrage lange auf Merkels Seite stand. Und sich zudem auf einem deutschlandweiten Höhenflug befindet – auch weil sie als Gegenpol zur harten Linie etwa der CSU wahrgenommen wird.