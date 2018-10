Facebook

Merkel und der hessische Ministerpräsident Bouffier © (c) APA/AFP

Im hessischen Wahlkampf ließ die deutsche Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel einen kryptischen Satz fallen, der die Spekulationen um ihre Nachfolge anheizt. „Alle Versuche, dass diejenigen, die heute oder in der Vergangenheit tätig waren, ihre Nachfolge bestimmen wollen, sind immer total schiefgegangen. Und das ist auch richtig so“, sagte sie im "Hessischen Rundfunk". Offenbar deutet sie damit an, dass sie sich nicht in den Zweikampf um die künftige Chef-Position in ihrer Partei einmischen wird.

Vor allem die aktuelle CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn positionieren sich um Merkels Nachfolge an der CDU-Spitze. Während bislang Kramp-Karrenbauer als enge Vertraute galt und demnach auch als Favoritin, baute Spahn auf die Merkel-Widersacher in der Partei. Parteiintern wird spekuliert, dass Merkel nach einem Debakel bei der Landtagswahl in Hessen am Sonntag über ihre Kandidatur für die Wiederwahl im Dezember beim Parteitag in Hamburg lauter als bisher überdenken könnte.