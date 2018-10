Facebook

Hat die Vignette bald ausgedient? © (c) APA

Wer mit dem Pkw quer durch Europa reist, ist mit allen Arten von Straßenmaut konfrontiert. Von gar nicht (wie in Deutschland oder Belgien) über pauschal (mittels Vignetten wie in Österreich und Slowenien) bis zur kilometerabhängigen Maut, etwa in Frankreich oder Italien. Für Lkw gibt es ein eigenes Mautsystem, das auf der EU-Wegekostenrichtlinie basiert.