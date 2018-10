May: Falls Visa erteilt wurden, werden diese nun entzogen. Trump spricht Mohammed bin Salman nicht mehr von Verantwortung frei. Österreichische Opposition fordert Schließung des saudischen Abdullah-Zentrums in Wien.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Nach den USA belegt auch Großbritannien Verdächtige im Fall des getöteten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi mit Einreisesperren. Den saudi-arabischen Verdächtigen in dem Fall werde das Visum entzogen, erklärte die britische Premierministerin Theresa May am Mittwoch in London. "Wenn diese Personen derzeit über ein Visum verfügen, dann wird es ihnen heute entzogen."

Zuvor hatten die USA Einreisesperren für 21 saudi-arabische Staatsbürger verhängt und damit erstmals Konsequenzen aus den Vorwürfen gezogen, Khashoggi sei im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul getötet worden. US-Präsident Donald Trump sprach in einem Interview des "Wall Street Journal" den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman nicht von einer Verantwortung für den mutmaßlichen Auftragsmord frei.

Trump schließt nicht mehr völlig aus, dass der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman über die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi informiert war. Der Prinz führe derzeit in Saudi-Arabien in zunehmendem Maße die Regierungsgeschäfte, sagte Trump in dem Interview.

"Kronzprinz hat das Sagen"

"Er hat das Sagen, und wenn es also irgendjemand gewesen wäre, dann er", betonte Trump. Er glaube nicht, dass König Salman vorher über die Tötung informiert worden sei, so Trump.

Bereits zuvor hatten zahlreiche andere Regierungen die bisherige Erklärung des Königshauses in Riad als unzureichend bezeichnet, Khashoggi sei bei einer Auseinandersetzung in dem Konsulat versehentlich ums Leben gekommen. Khashoggi hatte die diplomatische Vertretung am 2. Oktober aufgesucht, um Unterlagen für seine bevorstehende Hochzeit abzuholen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wirft Saudi-Arabiens Staatsführung vor, den regierungskritischen Journalisten ermordet zu haben.

Für Schließung des Abdullah-Zentrums

Auch die SPÖ verlangt - wie Neos und Liste Pilz - von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) die Schließung des Abdullah-Zentrums für interreligiösen und interkulturellen Dialog in Wien. Es sei "unverständlich, dass Österreich dem Zentrum weiter viele Vorrechte und Privilegien einräumt", meinte der außenpolitische Sprecher Andreas Schieder am Mittwoch vor dem Hintergrund des Falls des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi.

Auch wenn die Zielsetzung des Zentrums an sich lobenswert sei, "fehlt Saudi-Arabien als Geldgeber die Glaubwürdigkeit, zum interreligiösen Dialog beizutragen", so Schieder weiter. Das Zentrum diene "als Feigenblatt und PR-Maßnahme". Die SPÖ werde am (morgigen) Donnerstag einen Entschließungsantrag einbringen. Außerdem solle sich Österreich in der EU für einen sofortigen vollständigen Stopp von Waffenexporten nach Saudi-Arabien einsetzen.

Zugang verwehrt

Saudi-Arabien hat der Türkei indes bei der Suche nach Spuren des getöteten Journalisten Jamal Khashoggi den Zugang zu einem Brunnen im Garten des Konsulats verwehrt. Die türkischen Ermittler hätten bei einer Durchsuchung vergangene Woche auch den Brunnen inspizieren wollen, hätten aber dazu keine Erlaubnis erhalten, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Ermittler hatten das Generalkonsulat Saudi-Arabiens in Istanbul zweimal und die Residenz des Konsuls einmal durchsucht. Saudi-Arabien gab die Tötung Khashoggis im Istanbuler Konsulat zu, stellte sie aber als Folge einer Schlägerei dar. Der saudi-arabische Journalist hatte das Konsulat des Königreichs am 2. Oktober betreten und war nicht mehr herausgekommen.

Türkei lässt Vertuschung nicht zu

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, die für den Tod des saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi Verantwortlichen nicht ungeschoren davonkommen zu lassen. "Wir sind entschlossen, keine Vertuschung dieses Mordes zu erlauben", sagte Erdogan am Mittwoch. Sein Land werde sicherstellen, dass sich keine Verantwortlichen vor der Justiz drücken könnten.

Das gelte für diejenigen, die den Befehl gegeben hätten, genauso wie für diejenigen, die die Tat ausgeführt hätten, ergänzte Erdogan. Laut dem türkischen Staatschef werden die Ermittlungsergebnisse weiterhin mit den Partnern geteilt, um "Licht in die dunklen Seiten dieses Mordes zu bringen".

US-Präsident Donald Trump hatte am Dienstag die Tötung des Journalisten als "totales Fiasko" bezeichnet und von einer Vertuschung gesprochen. Die USA verhängten Visa-Sperren gegen 21 Saudi-Araber. Die USA und Saudi-Arabien sind eng miteinander verbündet.

Iran zieht USA mit hinein

Der iranische Präsident Hassan Rouhani sagte laut der Agentur IRNA, Saudi-Arabien hätte Khashoggi ohne den Schutz der USA niemals ermordet. Er forderte zugleich die Türkei zu unabhängigen Ermittlungen auf. Die beiden Erzrivalen Iran und Saudi-Arabien ringen um Einfluss in der Region und liefern sich auch einen Stellvertreterkrieg im Jemen, der im Zuge des Falles Khashoggi verstärkt ins Blickfeld rückt.

Khashoggi verschwand bei einem Besuch des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul am 2. Oktober. Saudi-Arabien wies wochenlang den Verdacht zurück, der Regierungskritiker sei dort getötet worden. Erst vor wenigen Tagen räumte die Führung in Riad seinen Tod ein. Die Türkei vermutet, dass Khashoggi in dem Konsulat getötet und zerstückelt wurde.