Machtspiele: Trump, Putin © APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Die Ankündigung klang lapidar. „Ja, Russland hat das Abkommen verletzt“, antwortete US-Präsident Donald Trump am vergangenen Samstag auf die Frage eines Reporters: „Also werden wir die Vereinbarung beenden.“ Während in Europa die Alarmglocken sofort schrillten, sind die Reaktionen in den USA bislang bemerkenswert verhalten. Keine große Zeitung brachte das Thema auf der Titelseite, massiver Protest blieb auch aus.