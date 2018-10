Facebook

Vor den Wahllokalen bildeten sich lange Schlangen © AP

Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid warnte Wähler über den Kurznachrichtendienst Twitter in der Früh erneut, nicht zur Abstimmung zu gehen, um ihr Leben nicht zu gefährden. Alle Wahlzentren im ganzen Land würden angegriffen. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani war einer der ersten, der seine Stimme am Samstagmorgen abgab. Er lobte in einer kurzen Fernsehansprache die Sicherheitskräfte des Landes und sagte, die Wahlmaterialien hätten alle Wahlzentren im Land erreicht.

Inzwischen gibt es jedoch erste Meldungen von Explosionen in einzelnen Wahllokalen in der Hauptstadt Kabul. Wähler flohen nach einer Explosion aus einer Schule im Norden der Stadt, in der sie ihre Stimme für die mehrmals verschobene Parlamentswahl abgeben wollten, wie ein AFP-Journalist berichtete. Zeugen berichteten überdies von weiteren Explosionen bei mehreren anderen Wahllokalen.

Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte der Nachrichtenagentur AFP zwei weitere Explosionen in der Nähe von Wahllokalen. Laut jüngsten Meldungen forderten die Anschläge in Kabul mindestens 15 Todesopfer und 60 Verletzte.

Ein Mann sagte AFP, er habe in der Schule gerade seine Stimme abgeben wollen, dann aber nach einer Explosion "um sein Leben rennen" müssen. Er habe gesehen, wie mehrere Opfer in Sicherheit gebracht worden seien.

Verzögerungen zu Beginn

Davor sind erste Wähler in Afghanistan wieder nach Hause gegangen, nachdem Wahllokale auch mehr als zwei Stunden nach dem offiziellen Beginn der Parlamentswahl immer noch nicht geöffnet waren. Das berichteten lokale Medien und Parlamentskandidaten am Samstag.

Offenbar erschien auch das Wahlpersonal in manchen Stationen nicht. Offizieller Start der unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stattfindenden Wahl war um 07.00 Uhr (04.30 MESZ). Der Urnengang soll um 16.00 Uhr (13.30 MESZ) enden. Mit Ergebnissen wird erst im November gerechnet.

Nach Angaben der Kandidatin für die Provinz Kabul, Mariam Suleimancheil, waren im Kabuler Stadtteil Dehsabz bei einem Wahllokal zwar die Wahlbeobachter pünktlich anwesend, nicht aber das Wahlpersonal. Sie veröffentlichte über den Kurznachrichtendienst Twitter Bilder, die Wahlurnen auf dem Boden zeigten. "Niemand weiß, was mit dieser Wahlstation ist - totales Chaos", schrieb sie.

Ähnliches berichtete die Kandidatin Saleha Soadat aus Westkabul. In jenen Wahlzentren, die geöffnet seien, würden die Geräte zur biometrischen Wählererfassung nicht funktionieren. Lokale Medien berichteten, Menschen protestierten vor mehreren Wahlstationen, während andere diese verärgert verließen.

Verlängert bis Sonntag

Aufgrund der organisatorischen Schwierigkeiten muss die Parlamentswahl in Afghanistan verlängert werden. Wie die Sprecherin der Unabhängigen Wahlkommission, Shaima Soroush, am Samstag sagte, sollen Wahllokale, die die für die Abstimmung nötigen Materialien erst am Vormittag erhalten hätten, am Abend vier Stunden länger geöffnet bleiben. Wahllokale, die erst nach 13.00 Uhr Ortszeit (10.30 Uhr MESZ) beliefert würden, sollen auch am Sonntag öffnen.

Die Parlamentswahl wird mit mehr als drei Jahren Verspätung abgehalten. Mehr als 2.500 Kandidaten bewerben sich um 250 Sitze in der Wolesi Jirga (Haus des Volkes). Die Wahl war aufgrund von Verzögerungen bei der Wahlrechtsreform immer wieder verschoben worden.