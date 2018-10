Facebook

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Spitzenkandidat Markus Söder (CSU) hat für seine Partei einen "klaren Regierungsauftrag" konstatiert. Die CSU sei entgegen mancher Prognosen bei der Landtagswahl klar stärkste Kraft geworden, sagte Söder unter lang anhaltendem Applaus vor Anhängern in München.

Gleichzeitig räumte er ein, dass die CSU kräftig verloren habe. "Wir haben zum Teil ein schmerzhaftes Ergebnis erzielt", sagte Söder. Daraus seien Lehren zu ziehen. Laut Hochrechnung der ARD kommt die CSU auf 35,3 Prozent, eine ZDF-Hochrechnung sieht sie bei 35,4 Prozent. In den letzten Umfragen vor der Wahl war die bisher alleine in Bayern regierende Partei zwischen 33 und 35 Prozent gesehen worden.

CSU-Chef Horst Seehofer wolle weiter seine politische Verantwortung wahrnehmen, ließ er trotz des desaströsen Ergebnisses in Bayern wissen. Man könne aber gerne über Personalwechsel diskutieren.

"Bittere Niederlage für die bayerische SPD"

Die Chefin der deutschen Sozialdemokraten (SPD), Andrea Nahles, hat nach dem Debakel ihrer Partei eine gründliche Analyse der Wahlergebnisses angekündigt. "Die Gründe für das schlechte Abschneiden der SPD werden und müssen wir sorgfältig analysieren, auf allen Ebenen", sagte Nahles am Sonntagabend in Berlin. Zur Niederlage der SPD sagte sie weiter: "Wir konnten die Wähler nicht überzeugen und das ist bitter. Einer der Gründe sei "sicherlich auch die schlechte Performance" der Großen Koalition "in Berlin", meinte Nahles.

Mit Blick auf die herben Verluste auch der CSU sprach Nahles von einem "sehr schlechten Ergebnis für alle Volksparteien". Einer der Gründe sei "sicherlich auch die schlechte Performance" der Großen Koalition "in Berlin", meinte die SPD-Chefin. Mit Blick auf die Bundesebene fügte sie hinzu, ihrer Partei sei es "nicht gelungen, uns von dem Richtungsstreit in der CDU/CSU frei zu machen." Besorgt äußerte sie sich über den Einzug der AfD in den bayerischen Landtag.

Der Generalsekretär der SPD, Lars Klingbeil, hat das schwache Ergebnis "als bittere Niederlage für die bayerische SPD" gewertet. Das Ergebnis müsse nun sehr sorgfältig angeschaut werden, es sei aber auch ein "klares Signal aus Bayern nach Berlin", sagte Klingbeil am Sonntagabend im TV-Sender ZDF.

Die Große Koalition in Deutschland habe mit dem ständigen Streit "keine gute Regierungs-Performance" abgeliefert. Er hoffe, dass jeder in Berlin dieses Signal aus Bayern verstehe. Klingbeil gratulierte den Grünen, die "eindeutiger Wahlsieger" seien. Die Grünen hätten es geschafft, sich als Alternative zur den regierenden Christdemokraten zu profilieren.

CSU: "Genau hinschauen, was die Ursachen sind"

Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer will trotz der schweren Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl im süddeutschen Bundesland Bayern in allen Ämtern bleiben. "Ich werde natürlich meine Verantwortung weiterhin wahrnehmen", antwortete er am Sonntagabend auf die Frage, was das Wahlergebnis für ihn persönlich bedeute. Seehofer sagte: "Das ist kein gutes Ergebnis, da gibt es nichts zu deuteln." "Natürlich wird es in den nächsten Wochen auch darauf ankommen, genau aufzuarbeiten, woran das Ergebnis liegt", sagte der deutsche Innenminister. Seehofer ist nach der Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl in Bayern bereit zu einer Diskussion über personelle Konsequenzen.

"Da können wir gerne drüber diskutieren", sagte der deutsche Innenminister am Sonntagabend im ZDF. Er werde das jedoch nicht an diesem Abend tun. "Natürlich habe ich als Parteivorsitzender auch Mitverantwortung für dieses Wahlergebnis." Darum sei klar, dass auch über ihn diskutiert werde. Für die Niederlage gebe es aber zahlreiche Gründe. Es gebe Ursachen in Berlin und welche in München. Die Position in der Zuwanderungspolitik habe man aber gemeinsam bestimmt, stellte Seehofer klar.

CSU-Generalsekretär Markus Blume hat nach den ersten Prognosen zum Ausgang der Wahl im süddeutschen Bundesland Bayern von einem "bitteren Tag für die CSU" gesprochen. Jetzt werde man "genau hinschauen müssen, was die Ursachen sind", kommentierte er am Sonntagabend in München weiter das Wahldebakel seiner Partei. Die Christsozialen sehen in dem Ergebnis aber einen Regierungsauftrag.

Grüne: "Historischer Tag"

Der deutsche Grünen-Chef Robert Habeck hat offen gelassen, ob seine Partei zu einer Koalition mit den Christsozialen bereit ist. "Wenn es ungefähr so kommt, haben die Menschen in Bayern Veränderung gewählt", sagte er. Jetzt komme es darauf an, ob das bei den anderen Parteien auch angekommen sei. Das Ergebnis seiner Partei nannte Habeck historisch für die Grünen und auch für Bayern. "Das ist die Stärke der Menschen in Bayern", sagte er.

"Dieses Ergebnis hat Bayern jetzt schon verändert", sagte Grünen-Spitzenkandidaten Katharina Schulze. "Das Ergebnis ist einfach nur wow!", sind die ersten Worte der Grünen-Bundeschefin Annalena Baerbock, als sie vor die Grünen-Anhänger in der Berliner Parteizentrale tritt. Der Europapolitiker Reinhard Bütikofer informiert seine Follower bei Twitter über "The 'lederhosen revolution' in Bavaria".

AfD: "Eine gute Basis"

Der Chef der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland (AfD), Alexander Gauland, hat sich am Sonntag zufrieden mit dem Wahlergebnis seiner Partei in Bayern gezeigt. Er machte zugleich den Anspruch seiner Partei deutlich, mittel- bis langfristig zu regieren. Dazu müsse man aber noch zulegen.Auch der bayerische AfD-Vorsitzende Martin Sichert zeigte sich zufrieden. "Die Prognose ist eine gute Basis; mal schauen, was noch kommt. Sie ist eine gute Basis für die Arbeit im Parlament", sagte Sichert in München. Die Partei zog zum ersten Mal in den Landtag in München ein.

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sieht im Ausgang der Landtagswahl in Bayern ein Debakel für die CSU. Ministerpräsident Markus Söder und CSU-Chef Horst Seehofer müssten sich fragen, was sie falsch gemacht hätten. "Wählertäuschung noch und nöcher, das zahlt sich nicht aus", sagte Weidel am Sonntagabend mit Blick auf die erste ARD-Hochrechnung zur Bayernwahl. Wer in Bayern AfD gewählt habe, sage auch: "Merkel muss weg." Rund 33 Prozent für die CSU und für die SPD rund zehn Prozent, das sei keine Große Koalition im Berlin mehr. "Das ist eine Mini-Koalition." Daher sollten die Koalitionsparteien im Bund den Weg frei machen für Neuwahlen.

FDP-Chef Lindner erfreut über gewachsenen Zuspruch

FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat sich erfreut über den gewachsenen Zuspruch für die FDP in Bayern nach Jahren der außerparlamentarischen Opposition gezeigt. Bayern sei ein "schwieriges Pflaster" für die FDP, sagte Lindner am Sonntagabend in der ARD. Den Hochrechnungen von ARD und ZDF zufolge könnte die FDP mit 5,0 bis 5,1 Prozent knapp in den Landtag einziehen. Lindner sagte, erst am Ende des Tages werde feststehen, ob die Freien Demokraten wieder in den bayerischen Landtag einziehen könnten.

Falls die FDP den Sprung ins Parlament schaffen sollte, sei dies das Verdienst aller FDP-Wahlkämpfer unter FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen.