BRITAIN-EU-POLITICS-BREXIT-DEMO © (c) APA/AFP/TOLGA AKMEN (TOLGA AKMEN)

Das Abkommen über den Ausstieg Großbritanniens aus der EU ist EU-Kreisen zufolge doch noch nicht fertig verhandelt. Die Botschafter von 27 EU-Ländern hätten dies in einem EU-Briefing gesagt bekommen, sagten zwei EU-Diplomaten am Sonntagabend in Brüssel.

Das Magazin "Politico" hatte zuvor am Sonntagabend berichtet, dass es eine Einigung zwischen EU und Großbritannien in Sachen Brexit gebe. Das Medium berief sich auf Informationen von drei EU-Diplomaten. Auch die Nachrichtenagentur Reuters wollte erfahren haben, dass eine Einigung über die Bedingungen des EU-Austritts Großbritanniens erreicht worden sei.

Dem widersprachen dann allerdings andere mit den Verhandlungen vertraute Personen. Großbritannien will die EU nach derzeitigem Stand am 29. März 2019 verlassen.