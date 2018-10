Der britische Brexit-Minister Dominic Raab trifft am Sonntagnachmittag in Brüssel mit EU-Chefverhandler Michel Barnier zusammen.

EU-Chefverhandler Michel Barnier © (c) APA/AFP/EMMANUEL DUNAND (EMMANUEL DUNAND)

Ein britischer Regierungssprecher erklärte, es gebe noch einige wichtige Bereiche, die zu lösen seien, einschließlich der Nordirland-Frage. Deswegen seien beide Seiten übereingekommen, persönliche Gespräche zu führen, vor allem vor dem EU-Gipfel kommende Woche in Brüssel.

Damit scheinen sich jedenfalls die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens doch einem Ende und einer möglichen Einigung zuzuneigen. In EU-Kreisen hatte es am Wochenende geheißen, Sonntagabend oder spätestens am Montag sollte es darüber Auskunft geben.