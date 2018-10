Facebook

Premier Giuseppe Conte © (c) AP (Giuseppe Lami)

Italiens Premier Giuseppe Conte kündigte an, dass die Regierung am Montag den Haushaltsentwurf verabschieden werde, der dann Brüssel vorgelegt werden soll.

Die Regierung in Rom hat bis Montag um Mitternacht Zeit, um der EU-Kommission ihre Haushaltspläne vorzulegen, über die sich dann Brüssel aussprechen muss. Conte schloss tiefgreifende Änderungen in den Haushaltsplänen angesichts der Bedenken der EU-Kommission aus. Die Haushaltspläne seien gut durchdacht worden und könnten in ihrer Struktur nicht geändert werden.

Der Innenminister und Chef der rechten Regierungspartei Lega, Matteo Salvini, schloss Divergenzen mit Wirtschaftsminister Giovanni Tria aus, der als Garant der Finanzdisziplin gilt. Tria arbeite wie alle anderen Regierungsmitglieder an der Umsetzung des Koalitionsprogramms. Gerüchte, wonach Tria im Streit mit den Regierungsparteien um die hohen Defizitpläne den Rücktritt plane, dementierte Salvini entschieden. Eine Regierungsumbildung, um Tria zu ersetzen, wie einige Medien berichtet hatten, sei ein haltloses Gerücht.