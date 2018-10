Landtagswahlen So verläuft die bayerische Schicksalswahl

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ministerpräsident und CSU-Chef bei der Stimmabgabe ©

CSU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident Markus Söder hat um 10 Uhr mit seiner Ehefrau Karin Baumüller-Söder seine Stimme in der Theodor-Billroth-Schule in Nürnberg-Mögeldorf abgegeben. Die schlechten Umfragewerte waren Söder nicht anzusehen, er gab sich demonstrativ gut gelaunt.

Im deutschen Bundesland Bayern wird heute ein neuer Landtag gewählt. 9,5 Millionen Bürger sind wahlberechtigt.

Der Freistaat steht vor einer politischen Zäsur: Denn die CSU mit ihrer Doppelspitze aus Ministerpräsident Markus Söder und Parteichef Horst Seehofer dürfte laut Umfragen ihre absolute Mehrheit im Landtag einbüßen, wie schon bei der Wahl 2008. Auf Rang zwei könnten die Grünen landen.

Liveblog Ein Preuße in Bayern auf Spurensuche im Wahlkampf

Die CSU mit ihrer Doppelspitze aus Ministerpräsident Markus Söder und Parteichef Horst Seehofer muss nach allen Umfragen heute mit dem Verlust ihrer absoluten Mehrheit rechnen, so wie schon bei der Wahl 2008. Die Partei wird sich dann voraussichtlich einen oder mehrere Koalitionspartner suchen müssen. Ihre bundespolitische Position wäre damit geschwächt - ob sie dann kompromissbereiter agieren oder gar, wie viele glauben, noch lautstärker auftreten würde als bisher schon, ist ungewiss. Auf Rang zwei könnten nach den Umfragen erstmals in Bayerns Geschichte die Grünen landen, die damit auch bundespolitisch weiter an Gewicht gewinnen würden.

Landtagswahl in Bayern: Wichtiger Stimmungstest für das ganze Land Katharina Schulze von den Grünen (c) APA/AFP/DPA/SVEN HOPPE (SVEN HOPPE) Ministerpräsident Markus Söder (c) APA/AFP/DPA/KAY NIETFELD (KAY NIETFELD) Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Ehefrau Karin Baumüller-Söder (c) APA/AFP/DPA/KAY NIETFELD (KAY NIETFELD) Ministerpräsident Markus Söder (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) Ludwig Hartmann bon den Grünen (c) APA/AFP/DPA/PETER KNEFFEL (PETER KNEFFEL) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/DPA/SVEN HOPPE (SVEN HOPPE) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/DPA/PETER KNEFFEL (PETER KNEFFEL) (c) APA/AFP/DPA/KAY NIETFELD (KAY NIETFELD) (c) APA/AFP/DPA/KAY NIETFELD (KAY NIETFELD) (c) APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand (Karl-Josef Hildenbrand) (c) APA/dpa/Karl-Josef Hildenbrand (Karl-Josef Hildenbrand) (c) APA/AFP/DPA/KARL-JOSEF HILDENBRAND (KARL-JOSEF HILDENBRAND) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) (c) APA/AFP/ODD ANDERSEN (ODD ANDERSEN) 1/17

Das sagen die letzten Umfragen

Offen ist aber auch, wie viele Parteien künftig im Landtag vertreten sein werden - möglicherweise bis zu sieben. Neben der SPD und den Freien Wählern dürfte auch die rechtspopulistische AfD sicher einziehen. Bangen müssen dagegen FDP und Linke - wobei die FDP in jüngsten Umfragen meist knapp über der Fünf-Prozent-Hürde lag und die Linke in der Regel knapp darunter.

Die letzte Umfrage vor der Wahl, ein ZDF-"Politbarometer" vom Donnerstag, hatte die CSU bei 34 Prozent gesehen. Auf Rang zwei kamen die Grünen mit 19 Prozent, gefolgt von der SPD mit 12, den Freien Wählern und der AfD mit jeweils 10 Prozent sowie der FDP mit 5,5 und der Linkspartei mit 4 Prozent.

In Umfragen war zuletzt aber noch jeder Zweite in dem deutschen Bundesland unsicher, ob und wen er wählen soll.