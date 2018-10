Facebook

Moon Jae-in und Kim Jong-un sicherten sich einen Platz in den Geschichtsbüchern - aber sind des Friedensnobelpreises würdig? © (c) AP

Betrachtet man die Liste mit den insgesamt 300 (!) für den Friedensnobelpreis Nominierten, drängen sich zwei Gedanken auf: Um die Welt ist es doch besser bestellt als gedacht, weil sich so viele Menschen und Organisationen für den Frieden einsetzen. Oder aber (und wahrscheinlicher): ein Planet in argen Nöten, weil es Hunderte Brückenbauer braucht. Heute um 11:00 Uhr wird der Friedensnobelpreis in Oslo vergeben.

300 sind nominiert

Unter den Kandidaten den ganz heißen Favoriten zu nennen, fällt heuer noch schwieriger als sonst. Ein höchst unerwartetes und doch beharrlich genanntes Duo der Verständigung bilden jedenfalls Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Südkoreas Präsident Moon Jae-in. Bislang eherne Feinde, gingen ihre gemeinsamen Schritte über eine Betonschwelle im Grenzdorf Panmunjom um die Welt. Kim kündigte an, abrüsten zu wollen, zusammen mit Moon läutete er demonstratives Tauwetter ein. Wie glaubwürdig ihr Weg, Hand in Hand in Richtung Konfliktlösung, sein wird, ist indes fraglich.

Welcher Kontinent wie oft? Interessant auch die Statistik nach Kontinenten: Bislang ging der Preis 48 Mal nach Europa und 24 Mal nach Nordamerika – dahinter: Asien 18, Afrika 10, Südamerika drei.

Regimekritiker in Gefahr

Im vorigen Jahr ging der vor 117 Jahren erstmals vergebene Friedensnobelpreis an ICAN, die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen. Unter den auch heuer zahlreich genannten Organisationen sind die Ärzte ohne Grenzen und die Weißhelme in Syrien. Daneben wird das Welt-Lebensmittelprogramm der UN als Möglichkeit geführt. Auch die russische Aktivistin Swetlana Gannuschkina und ihre Organisation Memorial wäre eine nachvollziehbare Wahl des Komitees, angesichts stark ausbaufähiger Medienfreiheit in ihrer Heimat.

Als Gegenstück zum heute allzu leichtfertig ausgeteilten Schlagwort Fake News könnte der diesjährige Friedensnobelpreis auch an die regimekritische türkische Zeitung "Cumhuriyet" und ihren verfolgten Ex-Chefredakteur Can Dündar gehen. Er wurde wegen eines Artikels zu verdeckten Waffenlieferungen des Geheimdienstes an islamistische Rebellen in Syrien angeklagt, entging einem Mordanschlag. Die Friedensforscher vom norwegischen Prio-Institut schließlich räumen – einmal mehr – dem kongolesischen Frauenarzt und Spitälerpionier Denis Mukwege gute Chancen ein.



So vielfältig die Auswahl an Kandidaten, so vielfältig wohl auch der Handlungsbedarf...

