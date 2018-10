Der Friedensnobelpreis geht an Denis Mukwege und Nadia Murad. Damit werden zwei Kämpfer gegen sexuelle Gewalt ausgezeichnet.

Nadia Murad und Denis Mukwege © afp (2)

Der Friedensnobelpreis geht dieses Jahr an Denis Mukwege und Nadia Murad. Mukwege ist ein kongolesischer Arzt, die 25-jährige Nadia Murad eine Menschenrechtskativistin aus dem Irak. Murad ist Überlebende des Genozids an den Jesiden 2014 und seit September 2016 die erste „Sonderbotschafterin für die Würde der Überlebenden von Menschenhandel“.

Mukwege gilt als weltweit führender Experte für die Behandlung von Verletzungen von Mädchen und Frauen, die durch Gruppenvergewaltigungen sowie durch gezielte physische Unterleibsschändungen verursacht wurden.

Damit werden dieses Jahr zwei Kämpfer gegen sexuelle Gewalt ausgezeichnet. Die Bekanntgabe der Preisträger wurde live auf Youtube übertragen:

Welcher Kontinent wie oft? Interessant auch die Statistik nach Kontinenten: Bislang ging der Preis 48 Mal nach Europa und 24 Mal nach Nordamerika – dahinter: Asien 18, Afrika 10, Südamerika drei.

Experten hatten sich im Vorfeld schwer getan, einen Nobelpreisträger vorherzusagen. Kurz vor der Bekanntgabe waren die Namen von Mukwege und Murad aber immer höher gehandelt worden - auch als Würdigung für die #metoo-Bewegung gegen sexuelle Belästigung. Die Osloer Jury hatte sich unter 331 Anwärtern entscheiden müssen - 216 Personen und 115 Organisationen waren für den Preis vorgeschlagen. Nur wenige Nominierungen waren im Vorhinein bekannt.

Mit ihrer Entscheidung ehrt das Komitee die Arbeit des Gynäkologen Mukweges, der in seiner Heimat vergewaltigte Frauen behandelt. Die Yezidin Murad setzt sich ebenfalls gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen ein. Die heute 25-Jährige überlebte eine dreimonatige IS-Gefangenschaft und war danach, auf Initiative des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, nach Deutschland gekommen. Sie lebt in Baden-Württemberg und ist seit September 2016 "Goodwill Ambassador" des in Wien ansässigen UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC). Beide Preisträger hätten wesentliche Beiträge dazu geleistet, die Aufmerksamkeit der Welt auf derartige Kriegsverbrechen zu lenken, begründete das Nobelkomitee seine Entscheidung.

Der mit umgerechnet etwa 860.000 Euro (neun Millionen schwedischen Kronen) dotierte Friedensnobelpreis wird am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters und Dynamit-Erfinders Alfred Nobel, on Oslo verliehen.

