Der letzte Parteitag der Konservativen vor dem EU-Austritt beginnt mit einer Kampfansage an May durch Johnson. Die britischen Medien sprechen vom „Krieg der Parteiflügel“.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unter Beschuss: Theresa May © APA/AFP/BEN STANSALL

Mit einem Paukenschlag hat der letzte Parteitag der britischen Konservativen vor dem Austritt Großbritanniens aus der EU begonnen. Boris Johnson, bis zum Sommer Theresa Mays Außenminister, hat der Premierministerin vorgeworfen, einen „geistesgestörten“ Brexit-Plan ausgeheckt zu haben. Im Interview mit der „Sunday Times“ sagte Johnson, May glaube gar nicht wirklich an den Brexit. Tatsächlich hatte sie beim Referendum 2016 noch für den Verbleib in der EU gestimmt. „Anders als die Premierministerin bin ich für Brexit zu Felde gezogen“, sagte Johnson. „Im Unterschied zu ihr habe ich dafür gekämpft.“