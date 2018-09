Deutschland Umfrage: Grüne erstmals gleichauf mit SPD

Facebook

Rekordtief in punkto Beliebtheit: CDU und CSU. Seehofer und Merkel in Bedrängnis © AP

Die Grünen sind erstmals im ZDF-„Politbarometer“ zweitstärkste Kraft geworden. Sie legten in der am Freitag veröffentlichten Umfrage um einen Prozentpunkt auf 17 Prozent zu und liegen nun gleichauf mit der SPD. Die Sozialdemokraten stürzten damit nach der Regierungskrise um den Fall Maaßen auf ein neues Rekordtief – ebenso wie auch die Unionsparteien, die nur noch 28 Prozent erreichen, berichtet die "FAZ".

Für die CDU/CSU bedeutet dies einen Verlust um zwei Prozentpunkte, für die SPD um drei Punkte. Die AfD liegt bei 16 Prozent (plus eins), die Linke bei zehn Prozent (plus zwei) und die FDP bei acht Prozent (plus eins). Eine Koalition aus Union und SPD hätte damit keine Mehrheit mehr. Möglich wäre eine Jamaika-Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen oder ein Bündnis von Union und SPD plus Grüne oder FDP.

Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung rutschte der Umfrage zufolge weiter in den Negativbereich. Auf einer Skala von plus fünf bis minus fünf erhielt sie einen Durchschnittswert von minus 0,4.