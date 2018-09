Die Diskussion um den Chef des deutschen Verfassungsschutzes offenbart die Malaise der Koalition in Berlin. Er muss gehen – als Opfer für die Fehler seines Chefs.

GERMANY-EUROPE-MIGRANTS-POLITICS-INTELLIGENCE © (c) APA/AFP/dpa/BERND VON JUTRCZENKA (BERND VON JUTRCZENKA)

Hans-Georg Maaßen muss sein Amt räumen. In einem Krisentreffen im Kanzleramt einigten sich die Parteichefs der Großen Koalition auf die Ablösung des deutschen Verfassungsschutzchefs. Es ist allerdings ein sanfter Ausstieg, mit dem alle Seiten ihr Gesicht wahren sollen. Maaßen bekommt als Ausgleich für seine vorhergehenden Verdienste einen stattlichen Posten im Innenministerium. Dessen Ressortchef Horst Seehofer hatte sich bis zuletzt für seinen weisungsgebundenen Beamten starkgemacht. Der CSU-Chef hatte ein maßgebliches Interesse daran, dass Maaßen nicht über seine Aussagen zu den Krawallen in Chemnitz stürzt. Maaßen hatte im Interview mit der „Bild“-Zeitung gesagt: „Die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz wird von mir geteilt. Es liegen dem Verfassungsschutz keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben.“ Seehofer sprach ihm das Vertrauen aus und ging damit offen auf Distanz zu Angela Merkel.

