Im Vergleich zu anderen Kontinenten, die von Religions- und Bürgerkriegen zerrissen werden, ist Europa eine Insel der Seligen. Trotzdem herrscht eine labile, schwüle Stimmung, die an die trügerische Ruhe vor dem Ersten Weltkrieg gemahnt.

Hans Magnus Enzensberger © APA

Der Erste Weltkrieg ist so fern und so nah zugleich. Wie kann das sein?

Das ist eine ganz gewöhnliche Erscheinung. Du brauchst nur dein Paar Handschuhe zu betrachten. Der eine liegt vor dir auf dem Tisch; den andern hast du an. Diesen fühlst du von innen; jenen betastest du von außen. Und du stellst fest, dass es zwei ganz verschiedene Objekte sind. (Die Topologen nennen das Chiralität.)